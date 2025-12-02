Luego de una sesión del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, el gobernador Eduardo Verano reconoció que la designación de Leyton Barrios como rector es “insostenible”.

El presidente del Consejo Superior de la alma mater lanzó esta aseveración tras avances de una actuación administrativa para resolver una solución de revocatoria directa ante presuntas irregularidades en la documentación que sustentó la candidatura de Barrios Torres.

Verano confirmó que la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca dio respuesta a una solicitud presentada el 24 de noviembre pasado, rechazando “de manera expresa el contenido de la certificación cuestionada por carecer de veracidad”.

Asimismo, el gobernador informó que se presentó una acción judicial contra la designación del rector que hizo el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, ante las presuntas falsedades en la acreditación de los requisitos exigidos para ostentar el cargo como rector.

Con base en dicha denuncia, el presidente del Consejo Superior y gobernador del Atlántico solicitó a la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca una verificación de autenticidad de la certificación aportada por el señor Leyton Barrios.

“Se determinó rechazar de manera expresa el contenido de la certificación cuestionada por carecer de veracidad, ordenar la apertura de una investigación interna orientada a establecer el origen, circulación y contexto del documento y poner en conocimiento de las autoridades competentes la información recibida, toda vez que el contenido aportado no corresponde con la realidad administrativa, ni documental de esta organización”, se lee en uno de los apartes de la comunicación, de acuerdo con la información dada a conocer por la Gobernación.

Verano fue enfático al sostener que “esta confirmación de falsedad refuerza la determinación del gobernador del Atlántico de proteger la integridad institucional y la transparencia en el alma máter”.

En la misma línea, el mandatario departamental expuso que existe un claro objetivo de asegurar que los altos cargos de la Universidad del Atlántico sean ocupados por profesionales cuya idoneidad no ofrezca dudas y que su acreditación cumpla rigurosamente con la ley.

Por último indicó que las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y restablecer la normalidad académica en la Universidad del Atlántico.