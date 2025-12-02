En la noche de este lunes 1 de diciembre las autoridades recibieron la alerta de comunidad por la fuerte de caída de una mujer desde el octavo piso de un edificio en el norte de Barranquilla.

Según testigos, la víctima, de 55 años, cayó desde el balcón de su apartamento, ubicado en la carrera 57 con calle 81 - 15, barrio Alto Prado, a eso de las 08:16 de la noche.

Las autoridades identificaron a la mujer como Lisette Malkun Zarur. Sobre este hecho, la madre de la víctima indicó a las autoridades que su familiar padecía de depresión.

Miembros del Sijín llegaron hasta el lugar para adelantar las labores de investigación y levantamiento del cuerpo.

¿Dónde buscar ayuda?

La Secretaría de Salud del Atlántico mantiene un programa de Orientación y Acompañamiento Familiar (POAF), realizando el acompañamiento familiar, según la necesidad de cada paciente.

La dependencia recalcó que se cuenta con una línea de atención en salud mental (3176218394), la cual está disponible durante las 24 horas de los 7 días de la semana y es atendida por profesionales para ayudar a las personas que estén pasando por un mal momento en sus vidas.