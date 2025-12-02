Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Las autoridades lograron la captura de un hombre señalado de matar a un canino en el barrio Las Nieves, localidad Suroriente, de Barranquilla. El presunto agresor fue detenido este lunes 1 de diciembre en plena vía pública.

Unidades de la Policía arribaron hasta la calle 45 con carrera No.09B – en las afueras de la clínica San Agustín– para capturar al sujeto, identificado como Habib Leonardo Mosquera Navarro, quien presuntamente golpeó y degolló a una mascota llamada Princesa, el pasado 27 de octubre.

De acuerdo con las autoridades, Mosquera Navarro deberá responder por la muerte del animal con circunstancias de agravación punitiva.

A través de redes sociales, han circulado videos del aberrante hecho que acabó con la vida de la canina.

Asimismo, los internautas exigen a las autoridades justicia por la muerte de Princesa.

“Basta de tanta crueldad, basta de siempre quedar con un sin sabor.”; “Exigimos justicia para Princesa.”; “Este tipo de delitos deben tener penas superiores.”; “Que tristeza, cuanta violencia cada día se muestra en esta sociedad”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

