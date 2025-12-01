Un juez emitió en las últimas horas una nueva orden de captura contra Yenny Higuera Casallas, señalada de ser responsable de la muerte de su hijo de un año y tres meses en una playa de Santa Marta, hecho ocurrido en 2022. La mujer había recuperado su libertad en junio de este año por vencimiento de términos.

Higuera, quien se desempeñaba como enfermera y viajó desde Bogotá hasta la capital del Magdalena, fue condenada a 36 años de prisión por el homicidio del pequeño Samuel Guerrero. Pese al fallo, aún no ha sido recapturada y permanece en libertad mientras avanza el trámite para su detención.

La mujer había sido arrestada inicialmente poco después de los hechos, en junio de 2022. No obstante, el 17 de junio de 2024 salió de prisión por vencimiento de términos, situación que generó controversia debido a la gravedad del caso. Más de un año después, la justicia ordenó nuevamente su captura.

Las investigaciones revelaron que, aunque al principio se manejó la versión de un accidente, los elementos recolectados apuntaron a que se trató de un acto intencional.

De acuerdo con los análisis forenses, Higuera habría ingresado al mar en la playa de Buritaca con el menor y lo habría mantenido bajo el agua hasta provocarle la muerte, dejando luego el cuerpo en el lugar.

El niño fue hallado sin vida al día siguiente. Según el dictamen de Medicina Legal, la causa del deceso fue asfixia por sumersión, información corroborada por la Fiscalía durante el proceso.

Según información obtenida por el medio RCN Noticias, la mujer aún no ha sido detenida y podría ser capturada en las próximas horas en cumplimiento de la orden judicial.