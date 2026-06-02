Al menos 15 caimanes llaneros, una de las especies más amenazadas de Colombia, murieron en los últimos meses en tres centros de conservación del Meta tras largos periodos sin recibir suficiente alimento y en medio de graves condiciones de hacinamiento, según denunció este martes la senadora Andrea Padilla.

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La congresista aseguró que las autoridades ambientales fueron advertidas desde 2025 sobre el deterioro de los animales, pero que la situación se mantuvo sin una solución efectiva.

“En un oficio del 19 de mayo de 2025, la Universidad Nacional le informa al Ministerio de Ambiente de la situación crítica que enfrentan los caimanes por falta de alimento”, afirmó Padilla.

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Según la denuncia, cerca de 350 ejemplares permanecen en la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, el Parque Agroecológico Merecure y la Universidad de los Llanos, donde las reservas de alimento alcanzarían únicamente hasta septiembre.

Alertas ignoradas sobre desnutrición y hacinamiento

La senadora señaló que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) ya había advertido en diciembre del año pasado sobre el riesgo que enfrentaban los reptiles.

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De acuerdo con los reportes conocidos por la congresista, la Estación Roberto Franco pasó 15 días sin suministro de alimento, mientras que Merecure permaneció 70 días en esa situación y la Universidad de los Llanos alcanzó los 90 días sin recursos para alimentar a los animales.

Cormacarena documentó además múltiples afectaciones en los ejemplares, entre ellas infecciones respiratorias, deficiencia de tiamina en crías recién nacidas, estrés térmico por exposición directa al sol, falta de sombra y cuadros severos de desnutrición. A esto se suma el hacinamiento, con hasta 18 caimanes compartiendo un mismo estanque.

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Padilla aseguró que nuevas visitas de seguimiento realizadas entre febrero y mayo de este año confirmaron que la situación seguía siendo crítica.

Según explicó, la Universidad de los Llanos suspendió la alimentación argumentando que no tenía obligaciones legales ni recursos para destinar a predios que no hacen parte de la institución.

Una especie en peligro crítico de extinción

La muerte de los 15 ejemplares, entre ellos tres crías, genera especial preocupación debido a que el caimán llanero está catalogado en peligro crítico de extinción y es considerado una especie clave para los ecosistemas de la Orinoquia.

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Su población se ha reducido drásticamente por la caza histórica y la transformación de su hábitat natural en la cuenca del río Orinoco, compartida entre Colombia y Venezuela.

La denuncia se conoce en medio de una creciente preocupación por el futuro del programa de conservación de la especie. En los últimos días, organizaciones ambientales y organismos de control también han alertado sobre el riesgo que enfrentan cientos de ejemplares mantenidos en cautiverio por problemas de alimentación y coordinación institucional.

Ministerio de Ambiente anuncia medidas para proteger la especie

Frente a la situación, el Ministerio de Ambiente informó que el próximo 22 de junio se reunirá el Comité Coordinador para la Categorización de Especies Silvestres Amenazadas con el fin de evaluar nuevas acciones para la conservación del caimán llanero.

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“La prioridad del Gobierno Nacional es fortalecer las acciones para su conservación y avanzar en rutas técnicas y científicas que permitan proteger esta especie emblemática”, señaló la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres.

La cartera ambiental agregó que actualmente avanza una primera fase de recuperación y liberación de ejemplares en coordinación con Cormacarena, como parte de una estrategia para fortalecer las poblaciones silvestres de la especie.