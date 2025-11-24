Una bebé de 13 meses fue asesinada en el corregimiento de Apure, en el municipio de Plato, Magdalena, el pasado sábado 22 de noviembre. La menor, identificada como Luciana fue atacada por un hombre, cuando la madre la había dejado durmiendo.

Las autoridades revelaron que recibieron la alerta de la comunidad sobre el crimen a eso de las 5:30 de la tarde.

Sobre este caso, la gobernadora (e), Ingrid Padilla, afirmó que las unidades de la Policía a su arribo al lugar de los hechos encontró al sujeto que habría atacado a la infante con un arma artesanal.

Según versiones preliminares, el agresor, quien fue detenido inmediatamente, estaría pretendiendo a la madre de la bebé, una joven de 15 años con discapacidad cognitiva. Debido a esto, se investiga si se trató de un acto de venganza.

El presunto agresor permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial por el asesinato de la pequeña de 13 meses de nacida.

Por su parte, la Alcaldía de Plato emitió un comunicado en el que rechazó el crimen de la menor y envió un mensaje de condolencias a la familia.

“Reiteramos que la vida y le integridad de nuestros niños son sagradas. Como administración, reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la niñez y confiamos en que las autoridades competentes adelantarán las investigaciones para que los responsables sean llevados ante la justicia.”, se lee.

