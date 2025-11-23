Los habitantes de San Juan Nepomuceno, Bolívar, se encuentran conmocionados luego de que el pasado sábado 22 de noviembre, en horas de la tarde, empleados del estadero El Cafetal encontraran sin vida a Sindy Paola Gómez López, de 28 años, dentro de una habitación del establecimiento, lugar donde trabajaba.

Según versiones preliminares, Sindy estuvo desde la noche anterior compartiendo con un hombre que había llegado con ella al lugar. Testigos aseguran que ambos ingresaron juntos al cuarto y no volvieron a verla salir con vida.

Lo que más ha encendido las alarmas es que, en horas de la mañana, el sujeto quien sería su pareja o alguien muy cercano, abandonó el estadero sin dar explicación alguna y dejó la puerta cerrada con llave, lo que impidió que otros empleados se percataran de lo que había ocurrido adentro.

El silencio de la habitación empezó a inquietar a los trabajadores. Fue solo horas después, al lograr abrir la puerta, que encontraron a la joven tendida sin signos vitales.

Fuentes oficiales señalan que los primeros indicios apuntan a un posible caso de asfixia mecánica, aunque será Medicina Legal quien determine con precisión la causa de muerte.

Mientras tanto, las autoridades trabajan contra el reloj en la búsqueda del hombre que estuvo con ella por última vez, con el fin de esclarecer los hechos y establecer su responsabilidad en lo ocurrido.