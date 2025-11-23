Unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena aprehendieron en el corregimiento Manzanillo del Mar a los alias El Azael y El Mainer tras haberle robado una cadena de oro y un celular a un turista.

Para lograr su cometido los atracadores utilizaron un arma blanca con la que intimidaron al hombre, sin embargo, la dicha les duró muy poco porque gracias a la denuncia ciudadana a través de las línea 123 y a la rápida reacción de las patrullas que recorren la zona de playa en Cartagena, estos fueron aprehendidos y en su poder les fueron halladas las pertenencias ajenas antes descritas, es decir, una cadena de oro y un celular marca IPhone 15 Pro Max, elementos valorados en 8 millones de pesos.

Los capturados, de 25 y 26 años, respectivamente, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, indicó que “seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar, cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”.

A su vez invita a la comunidad a seguir cooperando bajo absoluta reserva con información veraz y oportuna que permita impactar los delitos que afectan a la ciudadanía, a través de las líneas 123 - 3213946246; e-mail: mecar.sijin@policia.gov.co y la línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional 311-4072363.

