El cuerpo sin vida de Dayana Patricia Moreno Solano, alias La China, fue hallado en la tarde de este viernes 21 de noviembre en el barrio Villa Zambrano, municipio de Soledad.

El cuerpo de la joven de 21 años fue encontrado por habitantes del sector, quienes alertaron a la Policía sobre la presencia de una mujer tendida en el caño conocido como ‘Los Tubos’, un arroyo ubicado en la calle 49 con carrera 8.

Las autoridades atendieron el llamado y rescataron el cadáver que se encontraba boca abajo y sin heridas visibles; sin embargo, horas después se conoció que presentaba una herida ocasionada con proyectil de arma de fuego en la cabeza.

EL HERALDO conoció además que ‘La China’ había recibido amenazas de muerte en su residencia hacía aproximadamente dos semanas, ocasión en la que desconocidos realizaron un disparo contra la ventana del inmueble.

Asimismo, a la joven le figuraban dos anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y lesiones personales.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y con ello, lograr esclarecer los móviles de este nuevo hecho de sangre.