Nuevos detalles se conocen sobre el macabro hallazgo del cuerpo sin vida de una joven durante la tarde de este viernes 21 de noviembre en el barrio Villa Zambrano, municipio de Soledad.

EL HERALDO conoció que aquella joven era Dayana Patricia Moreno Solano alias La China, de 21 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por las autoridades, hacia las 2:40 p. m., habitantes del sector alertaron a la Policía sobre la presencia de una mujer tendida en el caño conocido como ‘Los Tubos’, un arroyo ubicado en la calle 49 con carrera 8.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el cadáver de una mujer, quien se hallaba boca abajo y sin heridas visibles a simple vista.

No obstante, cuando los peritos inspeccionaron el cadáver en Medicina Legal, estos descubrieron que la víctima presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Algo que llamó la atención de los investigadores es que, el rostro de la mujer presentaba avanzado estado de descomposición, teniendo en cuenta que el cuerpo permaneció boca abajo en aguas residuales.

Esta casa editorial conoció además que ‘La China’ había recibido amenazas de muerte en su residencia hacía aproximadamente dos semanas, ocasión en la que desconocidos realizaron un disparo contra la ventana del inmueble.

Asimismo, a la joven le figuraban dos anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y lesiones personales.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y con ello, lograr esclarecer los móviles de este nuevo hecho de sangre.