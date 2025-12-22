En la mañana de este 22 de diciembre, un joven fue hallado sin vida en la playa de Bahía Concha, sector turístico y residencial de Santa Marta, luego de que pescadores del lugar notificaran a las autoridades sobre un cuerpo que flotaba en el agua.

Según información preliminar por parte de las autoridades, el cadáver presentaba una lesión visible en la cabeza, que al parecer fue causada por un objeto contundente, lo que hace presumir que podría tratarse de un hecho violento.

El hallazgo generó alarma entre quienes transitaban por la zona, dado que el cuerpo se encontraba cerca de la orilla, parcialmente cubierto por algas y restos de marea. Los actos urgentes fueron ejecutados por una Unidad del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes aseguraron el área y trasladaron el cadáver a las instalaciones de Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos para establecer la identidad del joven y determinar las causas exactas de su muerte.

Hasta el momento, el joven no ha sido identificado. Se conoció que portaba varios tatuajes, entre ellos uno visible en el pecho que correspondería a un nombre, y llevaba una pulsera roja y otra de plata, elementos que podrían ayudar en su reconocimiento. Las autoridades solicitan a la ciudadanía cualquier información que permita esclarecer su identidad y colaboren con la investigación, enfatizando que se trata de un caso bajo estricta pesquisa judicial.

“Hacemos un llamado a la comunidad para que nos ayude a identificar al joven y aportar cualquier información que permita avanzar en la investigación. Cada detalle puede ser clave para esclarecer este hecho”, indicó un portavoz de la Fiscalía.

El caso se encuentra en investigación activa, y las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre la muerte del joven, incluyendo accidentes, enfrentamientos o hechos de violencia, mientras continúan las labores de campo y recolección de evidencias en la zona costera de Bahía Concha.