Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche del pasado martes 9 de diciembre en la ciudad de Santa Marta, donde fue hallado sin vida un hombre en un sector de la parte alta del barrio La Rosalía, al oriente de la capital del Magdalena.

La víctima fue identificada como Nayer David Ibarra, de 29 años de edad. De acuerdo con versiones preliminares entregadas por residentes del sector, varias detonaciones interrumpieron la tranquilidad de la noche, seguidas del ruido de una motocicleta que se alejó rápidamente del lugar.

Al salir de sus viviendas para verificar lo ocurrido, los vecinos encontraron al hombre tendido en el suelo, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades.

Hasta el sitio llegaron uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta, quienes acordonaron la escena con el fin de preservar el lugar de los hechos y evitar el ingreso de curiosos, mientras se adelantaban los procedimientos iniciales.

Posteriormente, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver y ordenaron su traslado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se adelantará la necropsia correspondiente.

Las autoridades informaron que avanzan en la recolección de testimonios y elementos materiales probatorios, con el propósito de esclarecer las circunstancias del crimen y dar con el paradero de los responsables.