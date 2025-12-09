El caso de Samuel Guerrero, un bebé de 15 meses que fue asesinado por su madre en la playas de Buritaca, en Santa Marta, aun continua conmocionando al país. Cada vez se conocen más detalles del repudiable crimen. La mujer fue condena de 36 años de prisión por este homicidio.

Leer más: Comité Laboral de la Corte Suprema remite demanda disciplinaria de la magistrada Cristina Lombana

La madre del menor, identificada como Jenny Zúñiga, presuntamente habría viajado desde Bogotá hasta la capital del Magdalena y estando allí entró al mar con el niño y lo habría sumergido hasta causarle la muerte. Días después, el cuerpo de Samuel apareció desnudo y boca abajo en la arena.

Recientemente, en entrevista con ‘Más Allá del Silencio Podcast’, el padre del pequeño, Edwin Guerrero, reveló detalles de la muerte de su hijo, y aseguró que su exesposa lo asesinó por “venganza y egoísmo”, luego de que él solicitara al ICBF y a la Comisaría de Familia la regulación de las visitas al menor, que estaban restringidas por Jenny.

Guerrero señaló además que la mujer lo denunció por violencia intrafamiliar, hecho que él asegura nunca ocurrió. Además mostró una serie de chats con su exesposa, donde se evidencia la manipulación de esta.

Ver también: Estos son los precios de la boletería para la final Junior vs. Tolima en el Metropolitano

“Por favor, regúlenme las visitas; la mamá no me lo deja ver”, fue la petición que, según él, desencadenó la decisión de Zúñiga de viajar desde Bogotá hacia la costa con el menor.

El hombre asegura que Jenny antes del viaje, le había enviado una fotografía del niño con la cabeza completamente rapada, y tras varios días sin comunicación y sin saber el paradero de su hijo, finalmente le confirmaron lo peor: la muerte del pequeño en manos de su propia madre.

Le sugerimos: Capturado en Coveñas el presunto responsable de decapitar a un hombre durante la Noche de Velitas

“Me derrumbé completamente. Lo único que dije fue: ‘Esa bruja lo mató’”, relató Edwin, refiriéndose al día que vio la foto sobre el hallazgo de un bebé muerto en la playa. Pues asegura, que sintió que se trataba de su hijo.

“Al niño no lo botó el mar. Al niño lo dejaron ahí. El mar no hace eso”, afirmó en medio del podcast, contando que el mototaxista que recogió a Jenny cuando salió del mar le preguntó si tenía hijos, y ella le contestó: “Gracias a Dios no tengo hijos”.

Asimismo, aseguró que, una vez en la terminal de Bogotá, la mujer cambió el número de cédula. Además recordó: “Jenny se fue y lo único que dejó fue una toalla que decía ‘mamá perdón’”.

Le recomendamos: La sorpresiva salida del general Urrego de la Policía Metropolitana de Barranquilla: ¿qué pasó?

Finalmente, señaló que aunque la asesina de su hijo fue capturada en junio, el proceso se paralizó y quedó en libertad por vencimiento de términos.