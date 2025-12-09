La presidenta del Comité de Convivencia Laboral de la Corte Suprema de Justicia y Magistrados, Marjorie Zúñiga Romero, remitió este martes a la Comisión de Acusaciones de la Cámara la queja disciplinaria presentada por la magistrada Cristina Lombana Velásquez contra el magistrado César Reyes.

“Lo anterior, en atención a que, en audiencia de conciliación celebrada el día viernes 5 de diciembre de 2025, a las 11:00 a. m., convocada por este Comité dentro del trámite de la mencionada queja, no fue posible adelantar la diligencia ni alcanzar fórmula alguna de arreglo, como consecuencia de la inasistencia del doctor César Augusto Reyes Medina, pese a haber sido debidamente convocado”, se lee.

Por ello, advierte la togada barranquillera, teniendo en cuenta que el Comité agotó la etapa de diálogo y gestión conciliatoria prevista en la normativa vigente, se configura el fracaso de la conciliación, razón por la cual se procede a la correspondiente remisión del asunto a la autoridad competente.

“En ese sentido, la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es la autoridad constitucionalmente competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 de la Constitución Política, y en la Ley 5ª de 1992, artículo 329 y siguientes, por cuanto le corresponde conocer de las denuncias penales y quejas disciplinarias contra altos dignatarios del Estado, dentro de los cuales se encuentran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.

La remisión fue acompañada también por la firma del vicepresidente del Comité, el magistrado Carlos Solórzano.Esto en el marco de una denuncia por presunto acoso laboral interpuesta por la magistrada Lombana contra Reyes, presidente de la Sala de Instrucción del máximo tribunal de la justicia ordinaria al momento de los hechos.