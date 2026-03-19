Se espera que este jueves 19 de marzo los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia definan si la magistrada Cristina Lombana continúa en el proceso en contra el actual ministro Armando Benedetti.

Leer también: DNI alertó de robo masivo de datos de colombianos con el que se buscaría alterar los resultados de las elecciones presidenciales

Hay que recordar que Benedetti ha venido interponiendo acusaciones en contra de la magistrada con quejas sobre su presunta falta de imparcialidad. La togada también una investigación disciplinaria ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que también fue impulsada por el ministro mediante una tutela por una supuesta filtración a la prensa de parte de su expediente.

De acuerdo a El Tiempo, en la Corte hay una ponencia, de César Reyes, en la que resuelve si acoge la solicitud de Benedetti de separar a Lombana del caso en su contra por enriquecimiento ilícito.

El medio señala que Benedetti ha insistido en que la magistrada ha ejecutado actos procesales sin competencia, incurriendo en las causales de impedimento que establece la ley.

La respuesta de Lombana fue pedir que se indagara a un abogado de la Comisión de Acusaciones de la Cámara que habría intervenido en la apertura del proceso disciplinario en su contra, que impulsó Benedetti.

De acuerdo a lo expresado por el ministro de Interior, Lombana ha desbordado sus facultades adelantando investigaciones que incluye examinar el patrimonio de 50 familiares, amigos y hasta terceros, con el único interés de causarle daño.

Importante: USO pide apartar a Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol por sus procesos judiciales

Añade Benedetti que aunque se había separado a Lombana del caso en su contra, esta usó el mismo material de la investigación para abrir otro proceso que llevó al allanamiento de su casa en un conjunto residencial Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia, Atlántico, el 11 de noviembre de 2025.