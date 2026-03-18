La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) alertó sobre “intrusiones” en sistemas informáticos estatales con las que han extraído información de ciudadanos colombianos con el fin de alterar datos en las diferentes fuentes y reportes de información electoral del próximo 31 de mayo, día de la primera vuelta presidencial.

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“En el ejercicio de su misionalidad, alerta a la opinión pública sobre la reciente vulneración de seguridad detectada en la plataforma de agendamiento de citas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ocurrida el pasado 6 de marzo. Este incidente, sumado a otras intrusiones en sistemas informáticos estatales durante los últimos días, evidencia una operación coordinada para la extracción masiva de información sensible”, advirtió la entidad.

La DNI encontró, mediante un análisis de inteligencia técnica, que con dicha extracción de información se estaría construyendo un “lago de datos” en el que reposan nombres, apellidos y cédulas de la ciudadanía colombiana.

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“Se ha identificado que este repositorio busca ser utilizado como insumo para alterar datos en las diferentes fuentes y reportes de información electoral del próximo 31 de mayo, tanto en las etapas previas como posteriores a la jornada de votación”, alertaron.

Ante esta amenaza, la Dirección Nacional de Inteligencia recomendó la categorización de “Infraestructura Crítica Cibernética” para todo el hardware, software y firmware que intervenga en el conteo de los votos.

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“Esta medida es indispensable para permitir que diversas entidades intervengan en la revisión integral de la seguridad perimetral, las bases de datos y los metadatos de los archivos de audio y registros numéricos que participen directa o indirectamente en la jornada electoral”, agregaron.

Finalmente, la DNI puso de manifiesto la necesidad de que este proceso de auditoría y aseguramiento cuente con el acompañamiento de una veeduría internacional experta en áreas forenses de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), “garantizando así la transparencia absoluta y la protección de la voluntad popular en los comicios del 31 de mayo”.