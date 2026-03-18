La Unión Sindical Obrera, USO, indicó en un comunicado que pidió a la junta directiva de Ecopetrol apartar del cargo al presidente de la empresa, Ricardo Roa, porque señalan que los procesos judiciales que enfrenta generan riesgos de afectaciones para la estatal petrolera.

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El sindicato, a pesar de que reconoce avances en la relación entre la administración y la USO durante el actual gobierno corporativo, la situación jurídica de Roa amerita tomar decisiones para proteger a la empresa más grande del país.

“La Junta Directiva de Ecopetrol S.A. debe apartar a Ricardo Roa como presidente de la compañía”, se lee.

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Recordó en este sentido la USO que la responsabilidad de tomar una decisión recae en la junta directiva, a la que instó a evaluar el contexto actual y priorizar los intereses de la empresa.

“El entorno retador de la industria plantea grandes desafíos a la compañía y el momento exige grandes esfuerzos para lograr la sostenibilidad de mediano y largo plazo, para ello Ecopetrol S.A. debe diseñar una reingeniería financiera que asegure los recursos necesarios para fortalecer la línea de negocio tradicional de hidrocarburos, desarrollando una campaña exploratoria de alta potencialidad para adicionar nuevas reservas de gas natural y petróleo, aplicar las tecnologías necesarias para aumentar el factor de recobro en los campos maduros, y gestionar ante el gobierno el trámite de las licencias ambientales para el desarrollo de sus proyectos”, añade el documento.

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Y concluye la USO que “como organización sindical, reconocemos la presunción de inocencia del ciudadano Ricardo Roa. Sin embargo, consideramos que la situación actual exige actuar con total transparencia y apego a los principios éticos, permitiendo que el presidente Ricardo Roa concentre todos sus esfuerzos en su defensa ante las autoridades competentes, en el marco de las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas en curso”.

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