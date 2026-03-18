El martes 17 de marzo, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, habló de amenazas de muerte que recibió un testigo clave del proceso que se sigue contra el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, como presunto responsable del delito de por tráfico de influencias de servidor público.

De acuerdo con la jefe del ente acusador, se trata de Luis Enrique Rojas, ex presidente de Hocol, filial de Ecopetrol, cuya declaración es considerada clave dentro del expediente.

“En el caso de Ricardo Roa tenemos un testigo que es clave para la Fiscalía, que ha sido amenazado. El programa de protección de testigos de la Fiscalía está haciendo en este momento la evaluación de riesgo y qué medidas entraríamos a adoptar para su protección”, señaló la fiscal Camargo.

Un día después de este pronunciamiento, Hocol emitió un comunicado en el que aseguró que los cuestionamientos del expresidente son “infundados”.

Precisó que las supuestas amenazas denunciadas por Rojas se remontan a hechos ocurridos entre 2024 y 2025, los cuales, según explicó, fueron atendidos oportunamente y puestos en conocimiento de las autoridades.

Hocol detalló que en su momento se activaron protocolos de seguridad, se reforzó el esquema de protección del exdirectivo y se dio aviso tanto al Gaula de la Policía como a la Fiscalía General de la Nación. Incluso, señaló que uno de los episodios denunciados fue calificado como una llamada extorsiva proveniente desde una cárcel, mientras que otro hecho fue determinado como un intento de hurto y no un atentado contra su vida.

La empresa también aseguró que, tras la reiteración de lo que calificó como “señalamientos infundados”, interpuso denuncias penales y activó análisis de riesgo para proteger su reputación y operaciones.

Junta directiva respalda a Ricardo Roa

El pasado 12 de marzo, la Junta Directiva de Ecopetrol le dio nuevamente un espaldarazo a Roa, al que le fue imputado el delito de tráfico de influenciasde servidor público, esto derivado de las presuntas irregularidades en la adquisición de un lujoso apartamento de su propiedad.

“En el marco de una indagación adelantada contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por parte de la Fiscalía General de la Nación, dicha entidad decidió imputarle cargos (…) La referida diligencia no equivale a una condena o a una decisión de fondo y no desvirtúa la presunción inocencia que le asiste al señor Roa”, precisó el ente rector de la estatal petrolera mediante un comunicado.

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La junta directiva aseguró que respeta la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso y que tras una sesión universal adelantada el pasado miércoles, “seguirá actuando conforme con la debida diligencia y el protocolo establecido para ello, que permite realizar una evaluación rigurosa, objetiva y documentada del asunto”.