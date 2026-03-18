Diversos sectores han cuestionado duramente al presidente Gustavo Petro por sus constantes intervenciones en política electoral y su presunta participación indebida en política, algo que está prohibido por la Constitución.

Bajo ese panorama, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, hizo un llamado directo al presidente de la República y a sus ministros para que se abstengan de participar en política.

El llamado de la funcionaria es que los miembros del Gobierno “trabajen como lo que son: jefes de las carteras que tienen una responsabilidad particular que le da la Constitución y la ley y que se alejen de cualquier ejercicio de proselitismo electoral y de participación en política, que permitan que las organizaciones políticas de manera individual enfrenten esta competencia electoral con absolutamente todas las garantías sin ningún tipo de desequilibrio”, indicó.

Insistió en que es “importante recordarles que ellos tienen los más altos estándares y carga de prudencia, brindar información que pueda ser verificada y responsabilidad frente a la institución que tienen a su cargo, desde la Presidencia de la República, y si hablamos de alcaldes y gobernadores, también en el nivel departamental y municipal”.

“No hay inconsistencias en los formularios E-14″

Frente a las denuncias de irregularidades por parte del presidente Petro sobre los formularios E-14, Barrios respondió que se hizo un análisis profundo a los trinos del presidente Petro en los que habló de las inconsistencias y no se pudo evidenciar algún tipo de fraude.

“Ya que uno de los temas más importantes que se presentaron la semana después de la elección está directamente relacionada con la posibilidad de fraude, la Misión de Observación Electoral hizo la revisión de 16 tuits del presidente de la República en la que señalaba algunos E-14 en los que podrían haber inconsistencias. Estos 16 tuits les hicimos la verificación y lo que podemos encontrar es que en la mayoría de estos no había ninguna inconsistencia entre lo que estaba viendo la comisión escrutadora y lo que efectivamente estaba siendo reportado por los escrutadores”, explicó la directora de la MOE.

La directora de la MOE también fue enfática en rechazar las expresiones despectivas dentro del debate político, en particular aquellas que aluden a la orientación sexual o a características personales de los candidatos, como ocurrió con los señalamientos del presidente Petro a Juan Daniel Oviedo.

“La Misión de Observación Electoral rechaza de manera categórica cualquier discurso de odio, especialmente los relacionados con temas de género y diversidad sexual. Ningún funcionario público, independientemente de su cargo, debería hacer comentarios sobre la vida personal o la orientación sexual de los candidatos. De igual forma, rechazamos cualquier señalamiento basado en la pertenencia étnica o racial”, concluyó Barrios.