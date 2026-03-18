Este miércoles las compañías Petrobras y Ecopetrol anunciaron un nuevo descubrimiento de gas natural costa afuera, con la perforación del pozo exploratorio Copoazú-1, en el Bloque GUA-OFF-0, ubicado en aguas profundas del mar Caribe colombiano.

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A través de un comunicado conjunto, las petroleras explicaron que Copoazú - 1 se encuentra aproximadamente a 36 kilómetros de la costa, a una profundidad de agua de 964 metros y a una distancia de más de 8 kilómetros de los pozos Sirius-1 (descubridor de gas) y Sirius-2 (delimitador).

La perforación del pozo exploratorio Copoazú-1 se inició el 11 de noviembre de 2025 y, según Petrobras y Ecopetrol, continúa de manera segura y respetando el medioambiente y a las personas.

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Destacaron que el nuevo hallazgo consolida la provincia gasífera y el potencial de hidrocarburos en esta área, al tiempo que adiciona un mayor volumen de gas para contribuir con la seguridad energética del país.

“Los intervalos donde se comprobó la presencia de gas fueron evaluados mediante perfiles eléctricos y muestreo de fluido, confirmando presencia más allá del objetivo primario, lo que constituye un hallazgo de aún mayor relevancia. Estos intervalos serán posteriormente caracterizados en mayor profundidad” detallaron.

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Este proyecto se desarrolla en el marco del Contrato GUA-OFF-0, suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con Petrobras International Braspetro B.V. Sucursal Colombia como operador, con una participación del 44,4 %, y Ecopetrol S.A. con una participación del 55,6 %.

Las petroleras reiteraron en el comunicado su compromiso de desarrollar las actividades en el bloque costa afuera con respeto por los territorios y las comunidades de La Guajira y Magdalena, mediante una gestión transparente, el cumplimiento de los requisitos regulatorios y la implementación de planes de inversión social junto a aliados regionales.