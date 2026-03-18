La petrolera estatal Ecopetrol informó que la Refinería de Cartagena avanza de manera satisfactoria en el arranque secuencial de sus unidades de proceso, luego de la contingencia ocasionada por una falla en el suministro de energía eléctrica el pasado 15 de marzo.

De acuerdo con la compañía, el proceso de reactivación inició con el encendido de la unidad de Servicios Industriales, encargada de suministrar energía a la refinería, lo que ha permitido restablecer gradualmente las operaciones. Actualmente, los sistemas industriales y de generación eléctrica ya se encuentran activos, en línea con los procedimientos establecidos.

La empresa indicó que la unidad principal está en fase de estabilización y se espera que en las próximas horas reciba crudo directamente, con el objetivo de reanudar la producción de combustibles refinados.

Ecopetrol también aseguró que esta situación no ha afectado el abastecimiento de combustibles en la región Caribe ni en el resto del país. Según explicó, la refinería cuenta con inventarios suficientes para responder a la demanda nacional, por lo que los despachos de productos se mantienen con normalidad.

La contingencia se presentó en 35 unidades de producción ubicadas en la refinería de Cartagena, y aunque el plan de recuperación avanza según lo previsto, las causas del evento aún se encuentran bajo investigación.

Finalmente, la compañía señaló que espera superar completamente la situación en los próximos días, garantizando una operación segura y continua en una de las infraestructuras clave para el suministro energético del país.