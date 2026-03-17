La aerolínea de bajo costo JetSMART lanzó una nueva edición de ‘Smart sale’, su campaña de descuentos en tiquetes aéreos, con la que celebra su segundo aniversario en Colombia.

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La compañía tiene atractivas promociones en la mayoría de sus 21 rutas domésticas y siete rutas internacionales.

Los descuentos del ‘Smart sale’ están disponibles desde el 13 de marzo a las 10:00 de la mañana hasta el 20 de marzo a las 10:00 de la noche.

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JetSMART prometió hasta 71 % de descuento en tiquetes para vuelos nacionales y hasta 22 % en rutas internacionales.

Así las cosas, los tiquetes para vuelos dentro de Colombia pueden comprarse desde los $49.300, mientras que los destinos internacionales se encuentran desde $557.500, dependiendo de la ruta y la disponibilidad.

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Los usuarios que adquieran los pasajes con descuento podrán programar su viaje dentro del país entre el 6 de abril y el 30 de septiembre de este año. Los trayectos al exterior se podrán agendar del 7 de abril al 30 de septiembre.

Arajet lanza ‘Hot Sale Colombia’

La aerolínea dominicana Arajet lanzó la promoción ‘Hot Sale Colombia’, una campaña especial con tarifas promocionales para pasajeros que viajen desde Medellín (MDE), Cartagena (CTG) y Bogotá (BOG) hacia distintos destinos internacionales de su red.

Arajet

La promoción estará disponible desde el 16 hasta el 22 de marzo de 2026, periodo durante el cual los viajeros podrán adquirir boletos con tarifas base promocionales desde US$1.

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La oferta aplicará para vuelos internacionales desde Colombia y estará disponible en las clases tarifarias Basic, Classic, Comfort y Extra, brindando a los pasajeros distintas opciones que se ajustan a sus necesidades de viaje.

El periodo de viaje aplicable para esta promoción se extiende desde el 15 de abril de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2026, sujeto a disponibilidad.