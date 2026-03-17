En un entorno marcado por la inflación persistente, tasas de interés elevadas y una competencia cada vez más alta, contar con capital ágil y rápido se ha convertido en el principal habilitador para surtir, responder a picos de ventas y no perder oportunidades comerciales clave.

Datos recientes de la fintech Plurall indican que más del 50 % de las solicitudes de crédito de microempresarios se destinan exclusivamente a financiar inventario.

De acuerdo con datos de Asomicrofinanzas, el sector financió a más de 1,8 millones de pequeños negocios durante 2025.

Para Federico Gómez, CEO y cofundador de la fintech, el financiamiento de inventario se ha convertido en la prioridad número uno para micronegocios al ser su mejor refugio de valor. Al ofrecer una protección contra la inflación, comprar hoy el inventario de los próximos meses es una forma de “congelar” los precios antes de que los proveedores suban costos. Así mismo, reduce el elevado costo de oportunidad que supone perder ventas por la falta de stock, uno de los errores más serios en una economía de consumo cauteloso.

“En este tipo de economías, no satisfacer a un cliente conlleva el riesgo de perderlo ante la competencia. Además, se añade una eficiencia operativa más alta, puesto que acceder a financiamiento posibilita la adquisición por volumen, optimiza los márgenes de beneficio a través de descuentos por cantidad y hace posibles condiciones comerciales que no se podrían alcanzar con el flujo de caja diario”, comentó el experto.

Ahora, este tipo de créditos son claves en temporadas que demandan mucho inventario, como el regreso a clases y celebraciones como el Día de la Madre. Dado que el crédito tradicional no responde a la velocidad del comercio, los préstamos de rápida aprobación permiten a los microempresarios reaccionar en tiempo real, capturar picos de demanda y manejar un capital de trabajo flexible que se infla durante la época y se desinfla (paga) una vez finaliza. Incluso saber que tiene un aliado que aprueba inmediatamente le da al emprendedor la confianza para ser más agresivo en sus proyecciones de ventas y marketing.

De igual forma, para que estos créditos se conviertan en una verdadera palanca de expansión y no solo en un “pañito de agua tibia”, Gómez explica que es clave enfocarse en productos de mayor rotación que tengan la capacidad de generar mayores ventas, y por ende mayor ingreso, al negocio. Adicionalmente, cuando el margen de venta supera el costo del crédito, la utilidad debe reinvertirse en más inventario propio, utilizando el crédito como una “palanca” de escalamiento y no como sustituto del ahorro. Finalmente, cada financiación debe evaluarse por su ROI, asegurando que cada peso prestado genere un retorno de ventas medible.

Por último, cuando un negocio no tiene acceso oportuno a crédito para inventario, puede entrar en una “espiral de escasez” que afecta directamente sus ventas y crecimiento. Al no tener mercancía, se genera la fuga de clientes frente a la competencia y se pierde la retención, mientras que la desesperación por no perder temporadas clave puede llevar al microempresario a recurrir a fuentes informales (gota a gota) con tasas de usura que terminan asfixiando el negocio y, a largo plazo, esta limitación crea un estancamiento estructural, manteniendo al negocio en modo supervivencia, impidiéndole escalar, modernizarse o expandirse a nuevos canales como el e-commerce.