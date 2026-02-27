La cuarta temporada de Los Bridgerton ya puede verse completa en Netflix.

Kei Linch presenta su álbum ‘La nena tiene una estrella’

Morat da nueva vida a ‘Tu cárcel’, el icónico clásico de Los Bukis

Trucos caseros para mantener el cilantro fresco hasta tres semanas

La plataforma incorporó los últimos cuatro episodios que cierran el arco romántico centrado en Benedict y Sophie, el pasado 26 de febrero, una de las historias más intensas y complejas que ha desarrollado la serie hasta ahora.

Con la llegada del episodio final, titulado “Baile en el Campo”, los seguidores finalmente descubren cómo evoluciona el vínculo entre ambos personajes.

LIAM DANIEL/NETFLIX Bridgerton. (L to R) Isabella Wei as Posy Li, Katie Leung as Lady Araminta Gao, Michelle Mao as Rosamund Li in episode 401 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2025

Sin embargo, quienes lleguen hasta el último segundo encontrarán un detalle importante como la temporada incluye una escena posterior a los créditos que aporta información relevante para el futuro de la trama.

La escena postcréditos de Bridgerton que deja pistas

Tras el desenlace del capítulo 8, la producción sorprende con un breve momento adicional que amplía el cierre emocional y deja señales sobre lo que podría venir en próximas entregas. Este recurso, poco habitual en la serie, ha generado conversación entre los fanáticos que analizan cada indicio sobre el rumbo de la historia.

Por favor, miren lo que es esa cara, ese cuerpo, esa mirada melancólica. Nadie va a convencerme de que este hombre es feo.



Benedict Bridgerton el tremendo hombre que sos. pic.twitter.com/GEdfgFUKIU — J e s s 🛸 (@JessiRivas17) February 21, 2026

Además del contenido narrativo, la temporada concluye con una dedicatoria especial. En una cartela final se puede leer un mensaje en memoria de Nicholas Braimbridge y Tony Cooper, dos integrantes del equipo de producción fallecidos recientemente.

Braimbridge formó parte del Departamento de Arte y era reconocido por su trabajo en acabados decorativos, mientras que Cooper se desempeñaba en el área de transporte como conductor profesional en distintas producciones audiovisuales.