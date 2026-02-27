La artista colombiana Kei Linch presenta “La Nena tiene una estrella” una fusión de Rap en español con sonidos alternativos que representan el universo sonoro y visual de la artista nacida en Madrid Cundinamarca.

Esta producción cuenta con 8 canciones escritas y compuestas por la misma Kei, con la participación de destacados productores como SOG, The Colombians, Maxi Beatz y Benny Bass, quienes con su experiencia y sonido se alinean a la perfección con la esencia y barras directas de Kei Linch.

Visualmente el álbum nos transporta al cielo nocturno y nos muestra como la constelación de Kei Linch marca el recorrido de su estrella y guía cada una de las 8 canciónes del mismo, iniciando con uno de sus manifiestos más directos: Purisima (Intro) y termina con Nada de Nadie (Outro) una de las barras más poderosas del álbum.

Por su parte, ANAMAU el focus track de esta nueva entrega, es una canción llena de melancolia escrita por Kei Linch y producida por SOG sobre una base de R&B con tintes de Dancehall y trap.

“Desde pequeña hubo una frase que me marcó sin que yo la entendiera. y es que cada vez que lograba algo, cada vez que daba un paso más allá del resto, alguien decía: esa nena tiene una estrella, cuando empecé a hacer música por fin entendí que significaba”, dijo la artista.

En ese sentido, añadió que entendió lo distinta que siempre fue, lo mucho que disfruta crear a mi manera, y lo bonito que es untar cada canción con esa luz que es solo suya, pero también entendió algo más: “que mi estrella es demasiado gigante que de tanto que brilla me ha llevado a lugares visibles y merecidos, pero que también es un arma de doble filo, porque la misma luz que guía , atraviesa, la luz que te hace brillar, también te expone, y a veces esa misma luz te convierte en un blanco más fácil, mi estrella ilumina, inspira y empuja”.

Pero, añade, “también pesa, asusta, y a veces me espicha de lo grande que es, y este ep nace exactamente de ahí: de aceptar esa luz, de reconocerla, de hacer lo que se me da la gana como se me da la gana, porque la nena tiene una estrella y por primera vez es mía por completo”.

Por su parte, el productor SOG dijo sobre este disco y la artista que “Kei Linch es una letrista prodigiosa. Sus canciones siempre están cargadas de poder, pero también de dolor, nostalgia y sentimiento. Cuando leí la letra de ANAMAU sentí que estaba escrita directamente desde el corazón, y quise que la producción transportara al público a ese mismo momento en el que ella la creó. Esta canción fue un experimento para ambos: tiene una métrica distinta a las canciones de fiesta que suelo hacer. Los arreglos, la instrumentalización y el resultado final se convirtieron en una forma de sanar y de superar esos momentos difíciles en los que pierdes algo que amas de verdad”.