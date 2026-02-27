Nanpa Básico, una de las voces más genuinas del rap latino hoy, presenta su nuevo sencillo ‘Solo lo haces tú’, un lanzamiento que forma parte de la nueva propuesta musical que el artista viene revelando poco a poco.

Con una base marcada por el rap y el hip hop, la canción mantiene su esencia introspectiva, reafirmando el camino sonoro que ha venido construyendo en esta etapa. ‘Solo lo haces tú’ ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El tema gira en torno a la figura de una musa y a esa conexión emocional que solo una persona puede provocar. Nanpa reflexiona sobre la intimidad, la exclusividad afectiva y la manera en que ciertos vínculos se convierten en refugio.

La canción se mueve desde un pulso relajado y un ambiente íntimo que acompaña el relato, manteniendo su forma de escribir desde la verdad, con una sensibilidad transparente y cercana. Es poesía rapera, construida desde experiencias con las que cualquiera puede identificarse.

Este lanzamiento continúa desarrollando el momento creativo que vive el artista, posicionándose como una pieza más dentro de una etapa donde lo emocional y lo narrativo ocupan el centro de su propuesta, sin perder la identidad que ha definido su carrera.

El estreno llega tras un inicio de año activo para Nanpa Básico. En los primeros meses de 2026, el artista celebró su primera nominación a Premios Lo Nuestro por ‘Mi Reina’, junto a Hamilton, en la categoría Afrobeats.

A esto se suman los lanzamientos de ‘Estuve Ahí’ y ‘Me Gustas’, su colaboración con Mike Bahía, que continúan ampliando su presencia dentro de la música latina.

‘Solo lo haces tú’ se integra a este nuevo momento como una pieza que vuelve a la raíz de Nanpa, construida desde lo cotidiano y desde las historias reales que siempre han marcado su forma de escribir y de hacer música.