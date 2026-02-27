El carnaval 2026 culminó la semana pasada; sin embargo, los amantes de esta fiesta y de nuestro folclor se resisten a despedirlo. Es por ello que este fin de semana la agenda cultural incluye planes en los que se puede seguir disfrutando de todo el goce que genera nuestra fiesta insigne.

Lea aquí: Sabor Barranquilla volverá a exaltar la cocina Caribe en agosto

El estadero más querido por los barranquilleros, La Troja, ese lugar que recoge el sentir popular de la ciudad, cumple 60 años y los celebrará este domingo para darle la bienvenida al mes de marzo. A partir de las 4:00 p. m., en la calle 74 con carrera 44, se llevará a cabo una rueda de cumbia, por lo que Ana Milé Madera, gerente de la organización musical La Troja y una de las herederas del fallecido Edwin ‘Guayacán’ Madera, le dijo a EL HERALDO que este será un evento abierto “para todos los barranquilleros”.

La actividad será netamente folclórica y contará con la participación de Lisandro Polo, rey Momo 2016, con el Grupo Tambó y Germán Álvarez, rey Momo 2017, con su cumbiamba La Gigantona. Además, están invitados los actuales reyes del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char Fernández y Adolfo Maury Cabrera, por lo que la actividad puede ser catalogada como un verdadero remate carnavalero.

Crtesía La Gigantona liderará la Rueda de Cumbia en La Troja.

“Queremos invitar a todos nuestros trojeros a que una vez más saquen sus polleras y sombreros, para que vuelvan a prender sus velas y estar en nuestra octavita. Queríamos hacer algo arraigado a nuestras raíces, como patrimonio cultural y musical que somos, por eso no quise hacer nada comercial, ni orquestas, ni la rumba típica, sino volver a lo que somos, al sonido de la tambora, al grupo de millo y a la flauta”, detalló Ana Milé.

Sobre lo que representan estos 60 años de historia, de los cuales Ana Milé ha trabajado durante 20 años, explicó que ha sido un tiempo muy retador. “Han sido seis décadas donde han estado presentes tres generaciones: ha estado mi abuela paterna (Zunilda Velásquez), ha estado mi papá y ahora estoy yo al frente. Entonces, los retos se han venido transformando; seguimos en la tarea, porque, por ejemplo, mis hijos ya se están enamorando de este proyecto”.

40 años de ‘Arro’conmango’

Desde este viernes inicia la celebración de la trayectoria de una de las agrupaciones teatrales más representativas de Barranquilla. Arro’conmango Teatro presenta la ‘Temporada Huellas 2026’, una programación especial que conmemora sus 40 años de vida artística y se suma a la celebración del Día Internacional del Teatro.

La apertura estará a cargo de Banana Split (público general), una obra de teatro físico y sátira mordaz que hace memoria de un hecho atroz que marcó la historia de una región a la que le prometieron progreso y trabajo.

A través de una potente propuesta escénica, la obra reflexiona sobre la deshumanización de trabajadores que exigían mejores condiciones laborales y cómo ciertos discursos pueden justificar la violencia. La pieza plantea una pregunta contundente y vigente: ¿puede una fruta valer más que la vida de un trabajador? La cita es hoy a partir de las 7:00 p. m. en la sede de Teatro La Sala (Carrera 54 No. 52-36).

Cine y música

Hoy, desde las 8:00 p. m., se cumplirá la quinta edición del Cineclub Miopía, dirigido por el colectivo Cuarenta y tres B, con apoyo de la Dirección de Arte y Cultura de la Universidad del Norte, quienes invitaron a varios artistas locales a que, desde la sensibilidad de cada uno, interpreten o reinterpreten el icónico documental Al mal tiempo buena cara o La ópera del Mondongo (1974) del barranquillero Luis Ernesto Arocha.

Cortesía Los planes incluyen festival de cine y musical en Barrio Abajo.

El evento denominado ‘Soundtrack Vol. 5’ será en El Patio Rumbero de Barrio Abajo en la Carrera 52 No. 46-54, y tendrá cinco selectores con música del Caribe, una video instalación con realidad aumentada y un performance.

Arte en el Museo Romántico

Esta semana fue inaugurada en el Museo Romántico la exposición ‘Tres Orillas, Tres Visiones, Un Mismo Horizonte’. Este encuentro artístico reúne a Yeimy Rose y al maestro Nitho Cecilio en un diálogo creativo donde la memoria, la identidad y la resiliencia se convierten en protagonistas. La exposición propone un recorrido simbólico por distintas miradas que, aunque nacen de orillas distintas, convergen en un mismo horizonte de esperanza y significado. La apertura contó con la presencia del doctor Germán Grisales, cuya participación enmarca el carácter cultural y simbólico del evento, reafirmando el valor del arte como puente entre sociedad, diplomacia y pensamiento contemporáneo.

Le puede interesar: Murió Carmen Ochoa, productora de El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y Chespirito

Yeimy Rose presenta una obra que emerge desde la resiliencia convertida en lenguaje plástico y el maestro Nitho complementa la muestra con una trayectoria sólida y un lenguaje visual de gran profundidad. La exposición está abierta por un mes.