El templo de la salsa en Barranquilla cumple 60 años y lo celebró este domingo con la misma alegría y sabor que lo ha caracterizado desde sus inicios. La Troja, el estadero más querido por los barranquilleros, se llenó nuevamente de música, baile y recuerdos.

Desde las cuatro de la tarde, en la calle 74 con carrera 44, se realizó una Rueda de Cumbia con la participación de Germán Álvarez, rey Momo 2017, acompañado de su cumbiamba La Gigantona. Además, los actuales reyes del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char Fernández y Adolfo Maury Cabrera, se sumaron a la celebración.

Casi un mes después del cierre oficial de la fiesta, la reina Michelle volvió a lucir su corona, esta vez con una pollera blanca y una camisa con su lema “Aquí suena”. Bailó cumbia junto al rey Momo y todos los presentes, que abarrotaron La Troja para acompañarla. También estuvo presente Sharon Hurtado Esquiaqui, reina del Carnaval de la 44.

“Los 60 años de La Troja los celebramos de la mejor manera: a ritmo de cumbia y con sabor a Carnaval”, expresó la soberana Michelle.

A su turno, el rey Momo, Adolfo Maury, expresó: “No es solo asistir a una fiesta, es rendirle homenaje a un templo cultural que ha marcado generaciones en Barranquilla”.

Instagram /@Michellecharf

La historia de La Troja comenzó en 1966, cuando se construyó una choza en la carrera 46 entre la calle 74 y 72. Su objetivo inicial era que un grupo de jóvenes de clase alta disfrutara del Carnaval de Barranquilla. Más tarde, Jorge López, quien recibió la choza como parte de pago, decidió venderla a muy bajo precio a Doña Zunilda Velásquez y a su hijo Edwin Madera.

En ese espacio, Doña Zunilda comenzó a vender almuerzos, fritos, chichas de arroz y maíz, y eventualmente cervezas. Pronto, el narrador Antonio Borja Suárez y otros compañeros de Emisoras ABC bautizaron el lugar como Quiosquito ABC. Los domingos, amplificando los partidos de Junior narrados por Édgar Perea, La Troja se llenaba de aficionados que no alcanzaban a entrar al estadio.

La cercanía con las emisoras ABC y Riomar también permitió que artistas y figuras de la farándula como Rogelio Martínez, Celio González, Daniel Santos, Celia Cruz, Cuco Valoy, Juancho Polo Valencia y Joe Arroyo pasaran por allí, convirtiéndose en protagonistas de la historia y crecimiento de este emblemático lugar.