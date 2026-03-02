En el marco del Reinado Mini Colombia Internacional, realizado del 26 de febrero al 1 de marzo en Bucaramanga, Marypaz Mugno Sierra, representante del departamento de La Guajira, se alzó con la corona que la acredita como la nueva Mini Colombia Internacional.

La niña soberana conquistó al jurado y al público con su talento, belleza y espontaneidad, destacándose como una de las participantes más integrales del certamen.

Marypaz no solo brilló en el escenario, sino que también contó con una imponente comitiva integrada por más de 40 personas que viajaron directamente desde La Guajira para acompañarla y respaldarla en este sueño, demostrando el amor, la unión y el apoyo incondicional de su tierra natal. Su carisma y seguridad fueron clave para dejar en alto el nombre de su departamento durante cada una de sus presentaciones.

Hija de la reconocida cosmetóloga Hilda Sierra y de Ángel Mugno, Marypaz lleva el arte en la sangre. Su vena artística tiene raíces profundas gracias a su abuela, Ana Aragón, quien fue reina de la tercera edad de las Cumbiamberas, coronada en Tibasosa, Boyacá, ejemplo de tradición, gracia y liderazgo femenino que hoy se ve reflejado en su nieta.

Tras obtener la corona, Marypaz Mugno Sierra ahora se prepara para representar a Colombia en República Dominicana, donde llevará con orgullo el tricolor nacional y continuará dejando huella con su talento, disciplina y encanto, consolidándose como una digna embajadora de la belleza y cultura colombiana.