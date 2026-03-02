Millones de personas en el mundo toman como guía el calendario lunar para realizar práticas religiosas, así como siembra y pesca, confiando en que las fases del satélite natural influyan en el desarrollo satisfactorio de las actividades programadas.

Lea: Shakira supera 400.000 asistentes en Zócalo y cierra su gira por México con nuevo récord

Hay quienes también creen que las fases de la Luna están relacionadas con el descanso, las emociones y ciertas decisiones cotidianas.

Pexels

De manera resumida, el calendario lunar se basa en las fases que la Luna presenta a medida que orbita alrededor de la Tierra, un ciclo que dura aproximadamente 29,5 días.

Lea: Evite las llamadas ‘spam’: así puede proteger su información al responder números desconocidos

Así las cosas, el calendario permite establecer, entre otros, las fechas de Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante.

Para apreciar la Luna llena se recomienda el atardecer, mientras que para observar las fases creciente y menguante es preferible el anochecer o amanecer, siempre con el cielo despejado.

¿Cuándo hay Luna llena y Luna creciente en marzo de 2026?

Este mes de marzo de 2026 comienza con la Luna llena, el martes 3, cuando el satélite será iluminado completamente por el sol.

Esta vez la Luna llena coincide con un eclipse lunar total, conocido popularmente como Luna de sangre, que será visible en gran parte del mundo.

Lea: De ‘Beautiful Liar’ al ‘belly dance’ feminista: la influencia de Shakira en las mexicanas

Una semana después, el miércoles 11 de marzo, será el cuarto menguante, cuando solo la mitad del disco de la Luna es visible desde la Tierra.

Le sigue la fase de Luna nueva, el jueves 19 de marzo, cuando parecerá que el satélite ha desaparecido porque no se podrá apreciar desde nuestro planeta. Lo que ocurre en este ciclo es que la Luna queda ubicada exactamente entre la Tierra y el Sol, dejando de brillar en el cielo nocturno y quedando oculta a simple vista.

Lea: Pan blanco vs. integral: esto dicen los expertos sobre sus efectos en la salud

Finalmente, el ciclo lunar se completará con el cuarto creciente el 25 de marzo, cuando nuevamente la mitad del disco lunar será visible y la luminosidad aumentará gradualmente hasta volver al punto de inicio: la siguiente Luna llena.