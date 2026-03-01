Las llamadas inesperadas de números que no están guardados en su celular se han convertido en un problema cotidiano para millones de personas.

Estas llamadas pueden ser intentos de fraude diseñados para obtener datos personales o financieros. Llaman tanto a teléfonos móviles como a líneas fijas, y se caracteriza por el uso de números que cambian constantemente o aparecen como “privados” o “desconocidos”.

Los estafadores utilizan técnicas de ingeniería social para generar confianza o presión. En muchos casos, aseguran representar a bancos, empresas de servicios, entidades gubernamentales o incluso servicios de mensajería.

Una de las tácticas más comunes es crear sensación de urgencia con supuestos problemas con cuentas bancarias, premios pendientes o amenazas de bloqueo de servicios.

¿Qué hacer si recibe una llamada de estafa?

Especialistas recomiendan no actuar de forma impulsiva. Antes de proporcionar cualquier información, es fundamental solicitar el nombre completo de quien llama.

Los expertos insisten en que nunca se deben compartir contraseñas, códigos enviados por mensaje de texto, números de tarjetas o información bancaria bajo ninguna circunstancia.

También pedir la razón específica del contacto, exigir un número oficial para devolver la llamada y verificar la información en canales institucionales.

Si la persona evita responder preguntas básicas o insiste en obtener datos sensibles, la recomendación es cortar la comunicación de inmediato.

Es importante que no caiga cuando los estafadores le mencionen datos reales como nombre, dirección o documento de identidad porque esta información puede provenir de filtraciones o bases de datos vulneradas.

Lo más importante es que finalice la llamada y comuníquese directamente con la institución a través de los números publicados en su página oficial o documentos físicos.