Shakira, a pocos días de su concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México, ofreció una noche cargada de sorpresas en el Estadio GNP Seguros, donde reunió nuevamente a miles de seguidores.
La barranquillera impresionó a su público con dos momentos especiales que marcaron la velada.
Uno de los puntos más comentados de la noche fue la aparición del artista Beéle. Aunque ambos artistas lanzarán próximamente el tema “Algo tú”, en esta ocasión optaron por interpretar juntos el icónico “Hips Don’t Lie”, éxito mundial que consolidó a Shakira en el mercado internacional y fue versionada con el barranquillero.
Esta presentación encendió al público desde el primer acorde y generó una ovación que se extendió durante varios minutos.
Asimismo, la segunda gran sorpresa llegó cuando Shakira incluyó en su repertorio “¿Dónde estás corazón?”, canción que no interpretaba en vivo desde 2019. Antes de comenzar, la artista confesó que no había podido ensayarla lo suficiente, pero que no quería despedirse de México sin cantarla.
El público respondió con tal entusiasmo que los gritos casi opacaron los primeros versos del tema, recordando la última vez que la había incluido en un medley durante su gira anterior.
Este concierto sirvió como antesala al espectáculo gratuito que ofrecerá en el Zócalo capitalino, uno de los escenarios más emblemáticos del país este domingo.
La expectativa es máxima, especialmente tras el éxito rotundo de sus múltiples presentaciones en el Estadio GNP Seguros.
“Algo tú”, la próxima canción de Shakira y Beéle será estrenada el 4 de marzo
Los artistas barranquilleros a través de sus redes sociales informaron a todos sus fans que este miércoles 4 de marzo estrenarán su canción juntos llamada ‘Algo tú’.