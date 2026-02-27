Este viernes se conoció a través de redes sociales y portales web especializados en cine el tráiler oficial de la sexta entrega de ‘Scary Movie’.

La pieza audiovisual fue presentada durante las funciones de ‘Scream 7’, que tuvo su estreno este 27 de febrero en cine.

Marlon Wayans, uno de los creadores de esta mítica saga de parodias de filmes de terror y de asesinatos, se mostró emocionado en un video por la revelación del tráiler.

“Es la noche de estreno de Scream 7, pero en realidad es la noche de estreno para el teaser de Scary Movie 6”, dijo.

Marlon Wayans pulled up to the #Scream7 opening night to film the trailer for #ScaryMovie6. 🎬🔥



“It’s opening night of SCREAM 7, but really, it’s opening night for the teaser of SCARY MOVIE 6.” pic.twitter.com/qunGACc2qX — tristan (@britneyvinyl) February 27, 2026

Ya en agosto del año pasado Marlon Wayans había anunciado que en junio de 2026 llegará a las salas de cine ‘Scary Movie 6’.

“Los cuatro fantásticos han vuelto. ¡Qué emoción trabajar y reunirnos con estas dos brillantes mujeres! Estamos muy orgullosos de todo lo que han hecho desde el inicio de la franquicia de películas de terror. ¡Reunimos a la banda de nuevo! SM6 6/12/26 en cines“, publicó en su cuenta de Instagram.

Tanto Marlon como su hermano Shawn Wayans escribieron y protagonizaron las dos primeras películas de ‘Scary Movie’ (2000 y 2001), mientras que Keenen Ivory Wayans, otro de los hermanos, participó en la dirección del proyecto original y en la secuela de 2001.

La dirección de ‘Scary Movie 6’ está a cargo de Michael Tiddes, pero los hermanos Wayans también participarán, de nuevo en el guion y la producción. Mientras que la distribución global corre por cuenta de Paramount.

Según se aprecia en el tráiler que han filtrado los fanáticos en redes sociales, la sexta entrega de la saga ‘Scary Movie’ incluye películas de terror como ‘Los pecadores’ (Sinners’, en inglés), que se impuso en los premios Óscar como la cinta con mayor número de nominaciones; ‘La hora de la desaparición’ (’Weapons’, en inglés), ‘Un lugar tranquilo’ y ‘Terrifier 3’.

The SCARY MOVIE 6 trailer is here and I am DYING. “What would HALLOWEEN be without Jamie Lee Curtis.. or SCREAM be without Neve Campbell?” “That would be SCREAM 6.” 😭😭😭 pic.twitter.com/9WjW7zqbDS — tristan (@britneyvinyl) February 27, 2026

Se espera que en las próximos días Paramount Pictures publique el tráiler oficial en sus cuentas de redes sociales o canal de YouTube para que todos los fanáticos tengan acceso al adelanto sin tener que ir a cine.