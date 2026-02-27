La película El diablo viste de Prada llegará acompañada de una poderosa apuesta musical liderada por Lady Gaga.

La artista será la encargada de interpretar “Shape of a Woman”, canción oficial de El diablo viste de Prada 2, un tema que también formará parte de su próximo álbum de estudio.

La secuela aterrizará en salas el próximo 30 de abril, fecha en la que también se lanzará el sencillo. El estreno servirá como antesala perfecta para el regreso de personajes icónicos como Miranda Priestly, interpretada nuevamente por Meryl Streep, y Andy Sachs, a quien da vida Anne Hathaway.

La expectativa alrededor de la película ha crecido tras conocerse que Lady Gaga participó en una escena rodada en Milán. Para evitar filtraciones, la producción optó por grabar la secuencia en playback, manteniendo en secreto la composición original hasta su lanzamiento oficial.

Aunque la canción se mantiene bajo estricta confidencialidad, quienes han escuchado avances describen una producción que mezcla pop electrónico con matices sofisticados y percusiones marcadas, evocando la energía de una pasarela. Algunos seguidores comparan su estilo con “Babylon”, pero con una dimensión más cinematográfica y ambiciosa.

La letra, según se supo, abordaría el empoderamiento femenino y la transformación de la mujer en una industria marcada por la competencia y el cambio digital, un tema que dialoga con la trama de la secuela, centrada en la adaptación del mundo editorial al dominio online.