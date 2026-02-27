Las historias de piratas suelen empezar en alta mar, pero ‘El engaño’, la nueva apuesta de Prime Video, comienza en tierra firme, en una casa donde una mujer intenta convencerse de que su pasado quedó atrás.

Ercell Bodden, conocida años atrás como Bloody Mary, vive en Cayman Brac junto a su esposo y su hijo. Construyó esa vida con paciencia, después de haber sobrevivido a una infancia brutal. Fue secuestrada, criada en un barco pirata y moldeada por la violencia. Logró escapar. Se enamoró. Se prometió no volver a empuñar una espada.

Pero Connor, su antiguo capitán, llega a la isla con una cuenta pendiente. Y la tranquilidad se rompe.

El director Frank E. Flowers define la esencia del proyecto diciendo que “en el fondo, El engaño es una película de invasión al hogar. Hay algo primitivo en enfrentar el peligro justo en el lugar donde somos más vulnerables”.

Flowers, nacido en Islas Caimán, creció entre relatos de corsarios y festivales locales que recreaban ataques piratas. Investigó archivos históricos para alejarse de la versión romántica y acercarse a una mirada más cruda. Su historia se sitúa después de la llamada edad dorada de la piratería, cuando solo quedaban los más desesperados.

Una mujer que no quiere volver a ser lo que fue

Priyanka Chopra Jonas no solo interpreta a Ercell, también produce la película y cuando habla de su personaje dice que “hay muchísimo que decir sobre Ercell. Era hija de sirvientes contratados en el siglo XIX. Su barco fue saqueado por piratas. Mataron a su familia y la secuestraron. Creció en un barco pirata”.

La violencia marcó su adolescencia. “Puedes imaginar los golpes, la esclavitud, los abusos. Su vida fue muy dura como mujer en un barco pirata”.

Ercell huye cuando descubre que puede tener algo distinto. “Cuando se enamora de un marinero, decide escapar de esa vida, roba el oro de su capitán y se va a una isla hermosa para empezar de nuevo. Pero el pasado regresa”.

Lo que sostiene la película no es la nostalgia pirata, sino una pregunta directa. “Lo que más me conmovió es pensar qué haría una mujer para proteger a su familia. ¿Qué haría una madre? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar? Eso conectó profundamente conmigo”.

En un género tradicionalmente masculino, Chopra reconoce que el papel no es habitual. “No pasa muy seguido que a una actriz le den un personaje que no solo esté al centro, sino respaldado por un equipo que lo ve así. Es algo por lo que muchas veces tenemos que pelear. Yo estaba muy agradecida de que Joe y Frank escribieran una historia donde una mujer ocupa ese lugar”.

Connor: un hombre fuera de su tiempo

Por su parte, Karl Urban construye a Connor desde la frustración y el resentimiento. “Interpreto al capitán Connor. Fue capitán de la Compañía de las Indias Orientales y ahora es un pirata proscrito. Está impulsado por dos objetivos: una sed obsesiva de venganza contra Bloody Mary y la búsqueda de la libertad, a través de un perdón total por su vida de piratería”.

Lo que le interesó del personaje fue su contradicción. “Connor es el último de una especie en extinción. Vive en un mundo que evolucionó política y moralmente más allá de su función. Es un hombre traicionado por su país y por la mujer que amaba”.

Antes de filmar, él y Chopra discutieron el pasado de sus personajes para sostener el enfrentamiento. “Ella fue un placer para trabajar. Me impresionó la pasión y el compromiso que aportó. La fisicalidad que le dio a Bloody Mary es insuperable”.

Las escenas de pelea no fueron sencillas. “Disfruté mucho trabajar con el equipo de especialistas. Hacía tiempo que no usaba una espada en una película. Las escenas fueron físicamente muy exigentes. Tanto Priyanka como yo nos llevamos algunos golpes”.

El entrenamiento y la resistencia

El rodaje exigió resistencia física. Chopra venía de filmar otra producción cuando asumió este proyecto.

“Empecé a entrenar mientras rodaba otra película. Entre toma y toma practicábamos combate con espada. Es un papel físicamente muy exigente y tenía que asegurarme de que mi cuerpo pudiera responder”.

El resultado es una protagonista que no parece decorativa ni simbólica. Su combate es directo, sucio, agotador. La película no estiliza la violencia; la hace pesada.

Chopra también participó en decisiones de producción. “Como productora, mi trabajo era ser la mejor colaboradora posible. Amazon y AGBO me incluyeron en conversaciones sobre marketing, cronogramas y cada departamento. Fue realmente gratificante sentirme parte del proceso”.

Incluso aporta una dimensión sonora al personaje: interpreta la canción de cuna que cierra la historia. “Cuando escuché la nana por primera vez, quise cantarla en vivo en la escena, como lo haría una madre con su hijo. Después decidimos grabarla para que fuera el tema de Ercell. Es un homenaje a su pasado, a su presente y a su esperanza de futuro”.

Caribe real, no postal turística

Uno de los puntos fuertes de El engaño es su relación con el territorio. Flowers decidió filmar en locaciones reales de Islas Caimán y construir sets físicos que permitieran rodar la acción sin depender exclusivamente de efectos digitales.

El resultado es una isla que no se siente decorativa, sino concreta. Acantilados, cuevas, arena, madera. Un espacio donde cada rincón puede convertirse en trampa.

La producción cuenta con el respaldo de los hermanos Russo, conocidos por manejar presupuestos y universos amplios. Aquí, sin embargo, la escala no borra lo íntimo. La película avanza hacia un enfrentamiento que es físico, pero también emocional.