Uno de los asesinos más famosos del cine de los años 90, Ghostface, está de cumpleaños y para celebrar sus 30 primaveras generando terror, regresa desde este jueves con la séptima película del universo de Scream.

Lea Muere la cantadora ‘Mayo’ Hidalgo, nominada al Grammy con ‘Anónimas y resilientes’

Esta nueva entrega retoma el universo que comenzó en 1996 y que redefinió el cine slasher, presentando un nuevo capítulo marcado por la tensión psicológica, el peso del pasado y la amenaza constante de Ghostface.

Esta séptima entrega trae de regreso a Neve Campbell como Sidney Prescott y a Courteney Cox en el papel de Gale Weathers, personajes fundamentales en la construcción del legado de la franquicia. A ellas se suma Isabel May, quien aporta una nueva perspectiva dentro del relato. La película fortalece el eje emocional de la historia y profundiza en la evolución de sus protagonistas, integrando nuevas dinámicas narrativas que amplían el alcance generacional de la saga.

Scream 7 mantiene la identidad que caracteriza a la franquicia: una combinación de tensión sostenida, construcción de personajes y reflexión sobre las reglas del terror. La película continúa explorando cómo la violencia y la memoria impactan a quienes han sobrevivido estos eventos.

Aquí EDC, uno de los festivales de electrónica más grandes del mundo, llega por primera vez a Colombia: estos son los precios de las entradas

Inspirada en los mismos principios que dieron origen a la saga, la reinterpretación inteligente del slasher y el análisis del comportamiento social frente al miedo, esta entrega reafirma por qué Scream sigue siendo un referente dentro del género. Con un equipo creativo que vuelve a sus raíces y un elenco que equilibra tradición y renovación, Scream 7 se perfila como uno de los estrenos más relevantes del 2026.

Photo Credit: Jessica Miglio/Cortesía Paramount Pictures Neve Campbell stars in Paramount Pictures and Spyglass Media Group's "Scream 7."

El guionista original de la saga asume la dirección

Uno de los elementos más relevantes de esta entrega es que marca la primera vez que Kevin Williamson asume la dirección dentro de la franquicia que él mismo creó. Reconocido por haber transformado el cine de terror juvenil en los años noventa, Williamson ha sido una figura determinante en la consolidación de Scream como un referente cultural. Su regreso creativo representa un momento significativo para la saga, al reunir la visión original con una nueva etapa narrativa.

Pocas franquicias del terror contemporáneo gozan de la consolidación de Scream, avalada por un palmarés que supera los 30 premios y las 80 nominaciones internacionales. Este éxito en festivales de renombre, incluyendo los MTV Movie & TV Awards, es precisamente lo que ha garantizado que esta saga siga vigente y respetada tras seis entregas.

Además El barranquillero Tito Cash y su paso firme en el género urbano desde Miami

Photo Credit: Jessica Miglio/Cortesía Paramount Pictures Courteney Cox stars in Paramount Pictures and Spyglass Media Group's "Scream 7."

El legado que comenzó en 1996

Desde su estreno en 1996, Scream introdujo una nueva forma de abordar el terror:, una narrativa que combinaba suspenso con una identidad visual contundente. Su impacto fue inmediato y marcó una nueva etapa para el cine de terror de finales de los noventa.

La máscara de Ghostface se convirtió en uno de los íconos más reconocibles de la cultura popular. Su diseño minimalista y perturbador trascendió la pantalla para convertirse en símbolo del miedo contemporáneo. Más que un elemento visual, representa la dualidad entre anonimato y exposición pública, una constante temática dentro de la saga.