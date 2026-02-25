El bullerengue está de luto. María José ‘Mayo’ Hidalgo González, cantadora ancestral falleció este miércoles según pudo confirmar EL HERALDO con personas cercanas a la mujer en María La Baja, Bolívar, a sus 69 años.

La cantadora, nacida el 20 de julio de 1956, murió en la ciudad de Barranquilla tras haber permanecido hospitalizada por varios días.

Sobrina de Eulalia González y prima de Pabla Flores, ‘Mayo’ era una de las grandes cantadoras de María La Baja, con una voz privilegiada, enérgica y potente con la que acompañó por décadas a su tía Eulalia como corista y, casualmente, como voz líder por la totalidad del Canal del Dique.

‘Mayo’ hizo parte también del colectivo Voces del Bullerengue, quienes debutaron con Anónimas y resilientes, su álbum nominado al Grammy y al Latin Grammy en 2019, y luego en 2025 con #Anónimas&Resilientes, que también optó al gramófono latino.

Con su canto, Mayo homenajeaba a cantadoras marialabajeras desaparecidas como Benilda Calvo, Concepción Cruz, Petrona Narváez y sus tías González: Justina y Eulalia.

En entrevista concedida a EL HERALDO en octubre de 2025, por la nominación al Grammy, la cantadora contó que aprendió viendo a su madre, que andaba con las grandes como Benilda Calvo. Mayo, con 7 años, se iba atrás de su mamá escondida. Caminaban a pie hasta “la curva”, y la madre le decía: “Bueno, agárrate de aquí de la pollera”.

Pero Mayo nunca cantó con ella. “No dejaba. Antes uno obedecía mucho a los viejos”. Su momento llegó mucho después, cuando su madre había muerto y su tía Eulalia González la “sacó al ruedo”. Ya que ‘Yaya’, como era conocida Eulalia, necesitaba quien le hiciera el coro en la plaza. Mayo subió a la tarima temblando: “Yo con unos nervios porque nunca había cantado así que me viera la gente”.

Fue entonces cuando ocurrió el milagro. “Cuando yo estoy así de espalda... me dice la madre mía que ya había muerto: ‘Canta mija Mayo, que tú sabes cantar’”. Mayo, asustada, le preguntó a su tía si le había hablado. “No, mi sobrina, no te he dicho nada”, le respondió tía Eulalita: “Esa es tu madre que te está animando”.

Ese día, Mayo Hidalgo agarró el micrófono y remató el “Ataole”. “Ay, muchacho... eso me viene a mí de adentro”.

