La cantante barranquillera Aria Vega acaba de dar uno de los pasos más importantes de su carrera. Firmó con Lionfish Entertainment,liderada por la reconocida ejecutiva Rebeca León, mánager de estrellas como Anitta y Danny Ocean.

La noticia la compartió la propia artista en sus redes sociales, donde relató que este acuerdo fue el resultado de un proceso personal y profesional. Contó que tiempo atrás había hablado con amigos sobre la posibilidad de trabajar con León y que, semanas después, un viaje a Miami terminó marcando el rumbo.

En esa ciudad empezó a sentir que todo encajaba: encuentros con personas afines a su estilo, señales repetidas y una sensación de cambio que interpretó como inevitable. Observó el número 555 en puertas.

“Cuando el océano susurra 555 a través de olas brillantes, no son solo números: es un llamado del universo / de tus ángeles, cantado por la sirenas de la transformación. Estas criaturas celestiales saben que el cambio, como las mareas, es inevitable y hermoso. El número 555 se extiende por tu vida cuando un cambio está llegando: el desenredamiento sagrado y un renacimiento”, dijo la artista.

Lea también: Juanes: “Los inmigrantes han trabajado mucho y han dado mucho a Estados Unidos”

Habló de nuevas energías, de crecimiento y de decisiones que la acercan a su propósito artístico. Incluso celebró el momento con sabores que la conectan con sus raíces: patacones, arroz con coco, posta cartagenera y brownie de Milo. Luego regresó a Barranquilla con la certeza de que había cumplido una meta que llevaba tiempo visualizando.

“Un día esta girla soñó con que alguien quisiera sumar a su sueño y que ese alguien entendiera la ‘cule’ vibra costeñita core”.

Detrás de este movimiento está la trayectoria de Rebeca León, nacida en Miami y con raíces cubanas. Inició su carrera en Sony Music Latin a finales de los noventa, pasó por EMI y más adelante produjo conciertos para artistas como The Black Eyed Peas, The Rolling Stones y Katy Perry. En 2017 fundó Lionfish Entertainment junto a Juanes, consolidando una empresa enfocada en el desarrollo internacional de talentos latinos.

La llegada de Aria Vega a este equipo ocurre en un momento de crecimiento. Su canción Chévere le abrió puertas y amplió su alcance, especialmente tras la versión junto a Ryan Castro, una de las figuras fuertes del género urbano en Colombia.

Lea también: Shakira es nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026

Algunos la llaman “costeñita premium”, “sirenita” o simplemente “Ari”. Lo cierto es que esta joven de 28 años es dueña de una voz que está encantando a todo aquel que la escuche, perfilándose como una de las artistas más reveladoras del país.

El año pasado estuvo viral en redes sociales y Spotify con los temas ‘Agua e’ panela’, ‘Ay mama’ y ‘Abanico Sanyo’, y este 2026 lo comenzó sonando fuerte con ‘Chévere (joesón_type_beat)’.

Con esa última canción se metió esta semana por primera vez en el Billboard Colombia Hot 100, que es la lista oficial semanal que clasifica las 100 canciones más populares en Colombia.