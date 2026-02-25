Electric Daisy Carnival (EDC), el festival de música electrónica de renombre mundial que se celebra anualmente en los mayores escenarios del mundo, llega a Colombia por primera vez.

EDC es la marca más importante de eventos y producciones de Insomniac que llega al país de la mano de Páramo Presenta y se llevará a cabo el 10 y 11 de octubre de 2026, en el Complejo Deportivo Atanasio Girardot, de Medellín.

“Reconocido como uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo, EDC trae al país su universo de producción monumental, experiencias inmersivas y una comunidad global que celebra la música, la luz y la libertad”, dijeron sus organizadores.

También resaltaron que la llegada de EDC al país marca no solo un hito para la escena electrónica de Colombia, sino también su esperado regreso a Latinoamérica, “posicionando a Medellín como el epicentro continental de la cultura del baile bajo el cielo eléctrico que ha conquistado ciudades alrededor del mundo”.

Insomniac

La venta de las boletas estará disponible a partir del jueves 26 de febrero y se podrán adquirir solo a través de Ticketmaster.

Precios de las entradas

Combo general Future Owl: $600.000 (etapa 1) y $720.000 (etapa 2)*

Incluye:

Acceso a todos los artistas en 4 escenarios.

Acceso a todas las zonas generales del festival.

Bares y baños generales en todo el recinto.

Estaciones generales de recarga cashless.

Entrada digital (App Quentro) para pases de 1 día.

Manilla para acceso GA de 2 días.

Opción de recogida anticipada (10 días antes).

Combo general + Future Owl: $720.000 (etapa 1) y $780.000 (etapa 2)*

Acceso a todas las áreas y beneficios GA.

Filas de ingreso preferenciales GA+.

Baños premium exclusivos.

Combo VIP Future Owl: $961.000 (etapa 1) y $1.201.000 (etapa 2)*

Incluye:

Acceso a todos los artistas en los 4 escenarios.

Áreas de visualización VIP exclusivas.

Zonas VIP de descanso y Bares VIP exclusivos.

Filas de ingreso VIP preferenciales.

Baños VIP premium.

Estaciones VIP de recarga cashless.

Puntos de merchandising VIP exclusivos.

Manilla VIP para acceso de 1 día (o 2 días según compra).

Este festival comenzó en 1997 como una fiesta en un almacén de Los Ángeles, producida por el director ejecutivo y fundador Pasquale Rotella. Desde entonces, se ha convertido en una experiencia musical en vivo de renombre internacional, que atrae a millones de fans en todo el mundo.

“EDC es un festival único de varios días que desafía los límites de la imaginación y marca la pauta en la industria del entretenimiento en vivo. Al incorporar temáticas y atracciones de carnaval, producción escénica de vanguardia, talento de talla mundial y arte y tecnología innovadores, EDC es más que un festival de música electrónica: es una experiencia multisensorial inigualable”, señala Insomniac.

El festival, el más grande de su tipo en Norteamérica, también se celebra anualmente en Las Vegas, México y Orlando. Además, se ha celebrado en Los Ángeles, Denver, Puerto Rico, Dallas, Nueva York, Chicago, Londres, Brasil, India, Japón, Shanghái, Guangdong (China) y Corea.

*Los precios incluyen el valor del servicio que varía de acuerdo al combo escogido.