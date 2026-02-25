El nene de Miami, el artista barranquillero Tito Cash, quien camina con paso firme para consolidarse en el género urbano latino en Miami, Florida, Estados Unidos, llega a Barranquilla a presentar su proyecto musical creado con letra propia, auténtica y mentalidad ganadora.

El cantante urbano residente en la Ciudad del Sol desde 2013, arribó a su tierra natal con una maleta cargada de ilusiones para presentar sus temas enmarcados en ritmos latinos. “Quiero que la ciudad en la que nací y me críe conozca lo que estoy haciendo desde que partí”.

Bajo el sello Twenty Three Records, Tito Cash está construyendo una identidad sólida basada en la constancia, disciplina, el trabajo estratégico y una estética musical alineada.

Su sonido transita entre el reggaetón moderno, el trap latino y el urbano caribeño, entre otras fusiones musicales, manteniendo eso sí, su esencia auténtica.

Cortesía Tito Cash ‘El Nene de Miami’.

Sobre las letras de sus temas, hablan de enfoque, procesos y mentalidad fuerte. Su música no es solo sonido, lleva un mensaje para todos los que construyen el éxito de manera constante.

En el plano musical, desde muy pequeño inició su formación a través de talleres instrumentales convirtiéndose en músico de la Orquesta Cumbia Caribe, con la que participó en varias ediciones del Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla, obteniendo varios Congos de Oro, uno de los máximos reconocimientos culturales de la región del Caribe colombiano.

Este logro marcó un punto clave en su decisión de asumir la música con seriedad, visión y compromiso profesional.