A sus 40 años, Lady Gaga no solo celebra una carrera exitosa, sino una forma distinta de entender la imagen en el mundo del entretenimiento. Desde sus primeros éxitos, su propuesta dejó claro que el vestuario no sería un complemento, sino una pieza central de su discurso artístico.

Con el paso del tiempo, esa idea evolucionó hasta convertir cada aparición en un acto cargado de intención, donde la moda funciona como lenguaje, símbolo y, en muchos casos, provocación.

EFE La cantante, compositora y actriz Lady Gaga cumple 40 años consolidada como una de las figuras más influyentes del entretenimiento global, tras una carrera que la ha llevado de revolucionar el pop a conquistar Hollywood con premios como el Óscar y múltiples Grammy.

Los looks de Lady Gaga pasaron de impactar al público a construir significado

Antes de consolidarse como actriz y empresaria, Gaga irrumpió en la industria con una estética que rompía esquemas. Durante la época de ‘Poker Face’ y ‘Bad Romance’, su imagen comenzó a llamar la atención por su carácter teatral y disruptivo.

El diseño de Alexander McQueen en los MTV Video Music Awards 2009

Uno de los momentos más recordados ocurrió en los MTV Video Music Awards 2009, donde apareció con un diseño de Alexander McQueen que incluía una máscara que ocultaba su rostro. Más que un simple look, fue una declaración: la artista no buscaba mostrarse, sino transformarse.

Ese enfoque marcó el inicio de una carrera en la que la moda dejó de ser estética para convertirse en narrativa.

El vestido de carne

Si hubo un momento que definió su capacidad de generar conversación fue el vestido de carne presentado en 2010, creado por Nicola Formichetti. La pieza generó debate global, pero también consolidó su intención de usar la moda como comentario social.

Lejos de quedarse en el impacto visual, este tipo de elecciones evidenciaron que detrás de cada aparición existía una idea clara, lo que permitió que sus looks trascendieran más allá del momento.

Su aparición en los Premios Grammy Awards 2011 dentro de un “huevo”

En 2011, durante los Grammy Awards 2011, Gaga sorprendió al aparecer dentro de un contenedor con forma de huevo del que emergió en escena. Este acto reforzó su apuesta por llevar el vestuario al terreno de la performance.

@whyhate285 Now THIS is how you make an iconic entrance At the 2011 GRAMMY Awards, Lady Gaga made a dramatic appearance in an incubation egg, symbolizing the birth of her new era. Later that night, she debuted "Born This Way" live. The egg entrance, along with the powerful performance, was one of the most iconic moments of the evening. #ladygaga #iconic #grammys #popculture ♬ original sound - WhyHate

En ese punto, su propuesta ya no se limitaba a la ropa: cada presentación se concebía como una obra completa en la que imagen, cuerpo y concepto funcionaban como una sola unidad.

Su papel en ‘A Star Is Born’

Aunque su carrera estuvo marcada por la exageración visual, también hubo momentos de introspección. Tras ser diagnosticada con fibromialgia, la artista encontró en la moda una forma de protección, utilizando estructuras rígidas como una especie de armadura simbólica.

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Ese contraste se hizo evidente en su papel protagónico en A Star Is Born, donde dejó de lado los excesos para mostrarse con una imagen mucho más natural. Esta decisión evidenció una faceta distinta, centrada en la vulnerabilidad y la autenticidad.

La creación de Haus Labs y su participación en ‘House of Gucci’

Con el paso de los años, Gaga amplió su influencia más allá de la música. La creación de Haus Labs reflejó su interés por llevar su visión estética al público, planteando el maquillaje como una herramienta creativa accesible.

En paralelo, su trabajo en producciones como House of Gucci mostró una transformación en su estilo, adoptando referencias más clásicas y narrativas ligadas a sus personajes.

Esta evolución también se reflejó en eventos como los Golden Globe Awards 2019, donde optó por una estética inspirada en Judy Garland, marcando un giro hacia una elegancia más sobria.

Lady Gaga: de la provocación al diálogo cultural en su etapa más reciente

En los últimos años, su estilo ha dejado de centrarse únicamente en el impacto para dialogar con el contexto. Un ejemplo reciente fue su participación en el Super Bowl 2026 Halftime Show junto a Bad Bunny, donde incorporó elementos simbólicos vinculados a la identidad latina.

CHRIS TORRES/EFE SANTA CLARA (United States), 09/02/2026.- Bad Bunny (L) and Lady Gaga perform during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levis Stadium in Santa Clara, California, 08 February 2026. The New England Patriots are facing the Seattle Seahawks in Super Bowl LX. EFE/EPA/CHRIS TORRES

Además, su interés por la sostenibilidad y el uso de materiales de bajo impacto ambiental evidencia una nueva dirección en su carrera, alineada con debates actuales de la industria.