Momentos de angustia vivió la artista vallenata Natalia Curvelo luego de verse involucrada en un accidente de tránsito mientras se desplazaba por vías del departamento del Cesar.

Curvelo a través de su cuenta en Instagram informó que el accidente ocurrió cuando la cantante regresaba de una presentación en El Banco, Magdalena, y se dirigía hacia el interior del departamento.

Instagram nataliacurveelo Natalia Curvelo tuvo un accidente de tránsito en Bosconia

A pocos kilómetros de Bosconia, un ganado se atravesó inesperadamente en la carretera, provocando un fuerte choque que dejó considerables daños materiales en el vehículo en el que se movilizaba junto a su equipo de trabajo.

De acuerdo con el relato de la propia artista, una vaca apareció de manera repentina en el corredor vial, lo que hizo imposible evitar el impacto. La camioneta Toyota en la que viajaban terminó con severas afectaciones en su parte frontal.

Instagram nataliacurveelo Camioneta de Natalia Curvelo quedó destrozada después del accidente de tránsito

Las imágenes compartidas por la artista evidenciaron la magnitud del golpe, generando preocupación entre sus seguidores.

Pero, tras el accidente, Curvelo y sus acompañantes fueron trasladados a la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, en Bosconia, donde recibieron valoración médica. “Me duele un brazo y una pierna”.

El reporte preliminar indicó que la cantante presentó golpes en un brazo y en la rodilla izquierda, sin lesiones de gravedad. Horas después, la artista agradeció públicamente que el incidente no pasara a mayores.

Instagram nataliacurveelo Natalia Curvelo y su equipo de trabajo están fuera de peligro tras el accidente de tránsito en Cesar

Asimismo, la artista hizo un llamado a los dueños del ganado para que por favor no ocurran este tipo de accidentes que afortunadamente no pasó a mayores.

También destacó que en la vía no había luz y además duraron mucho las autoridades para llegar al lugar.