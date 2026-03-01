Solo fue un susto. La cantante de la música vallenata, Natalia Curvelo, sufrió un accidente de tránsito en la madrugada de este domingo 1 de marzo en vías del departamento del Cesar.

A través de redes sociales la artista relató los momentos de angustia que vivió junto a su equipo luego que su camioneta chocara en la vía entre Bosconia y Cuatro vientos.

Tras finalizar una exitosa presentación en el municipio de El Banco, Magdalena, la camioneta en la que se desplazaba la artista con dirección a Bosconia impactó contra una de varias vacas que se atravesaron de manera repentina en la vía, explicó el equipo de Curvelo.

“Queremos dar un parte de tranquilidad informando que Natalia y su equipo de trabajo se encuentran fuera de peligro. A pesar del fuerte impacto que causó daños materiales considerables al vehículo, la artista solo sufrió golpes leves en sus brazos y piernas, y se encuentra recuperando del susto provocado por el siniestro”, detallaron a través de un comunicado de prensa.

También, agregaron que la cantante expresa su profundo agradecimiento por los mensajes de apoyo y preocupación recibidos. “Así mismo, hace un llamado a la responsabilidad de los dueños de ganado en las zonas rurales para evitar que animales sueltos pongan en riesgo la vida de los viajeros”.

A través de redes sociales la artista también contó que solo sufrió un pequeño golpe en sus piernas.

“Es duro como la vida puede cambiarnos en un segundo, lo frágiles que somos... pero también lo grande que es Dios. Volví a casa con el corazón arrugado y el alma agradecida, y cuando te abracé, hijo mío, supe que volví a nacer. Un abrazo tuyo es mi paz, mi milagro y mi promesa de vivir con más amor, más fe y más conciencia.Sigo aquí por ti y por mi propósito. GRACIAS DIOS, por esta segunda oportunidad”, dijo Curvelo en una foto abrazando a su hijo.

Finalmente, el equipo de la cantante explicó que su agenda continúa sin ninguna restricción y sigue preparando lo que viene para esta nueva temporada.