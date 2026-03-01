El primer domingo de marzo llega cargado de movimientos energéticos que marcan un nuevo ciclo.
La reconocida astróloga Mhoni Vidente comparte mensajes puntuales para cada signo, con recomendaciones prácticas para tomar decisiones más conscientes en temas sentimentales, laborales y de bienestar físico.
Este 1 de marzo es una jornada ideal para replantear metas, ordenar prioridades y activar la intención personal.
Aries
Se abre una etapa de impulso y determinación. Es buen día para asumir liderazgo en lo laboral. En el amor, evita actuar por orgullo. Tu cuerpo pide descanso y mejor alimentación.
Tauro
La estabilidad será tu mayor fortaleza este domingo. Evita gastos impulsivos. En pareja, una conversación honesta fortalecerá el vínculo.
Géminis
Las ideas fluyen con rapidez, pero necesitarás disciplina para concretarlas. En el amor, alguien podría sorprenderte con una propuesta inesperada.
Cáncer
La sensibilidad estará elevada. Es importante no absorber problemas ajenos. Buen momento para organizar cuentas y planificar pagos.
Leo
Domingo favorable para brillar y tomar decisiones que habías pospuesto. En lo sentimental, expresar lo que sientes traerá alivio.
Virgo
Ordenar espacios físicos te ayudará a aclarar pensamientos. Cuidado con el estrés acumulado. En dinero, analiza antes de comprometerte.
Libra
La armonía será prioridad. Evita conflictos familiares innecesarios. En lo económico, llegan noticias que estabilizan tus planes.
Escorpio
Día de transformación interna. Podrías descubrir una verdad que cambiará tu perspectiva. Administra mejor tus recursos.
Sagitario
La energía invita a salir de la rutina. Una invitación inesperada traerá alegría. En salud, retoma actividad física.
Capricornio
Disciplina y enfoque marcarán tu jornada. No permitas que comentarios externos te distraigan de tus metas.
Acuario
Surgen ideas innovadoras para mejorar ingresos. En el amor, evita frialdad emocional. Escuchar será clave.
Piscis
Tu intuición estará más fuerte que nunca. Confía en tus corazonadas, especialmente en asuntos financieros. Dedica tiempo a tu bienestar emocional.