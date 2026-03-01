El primer domingo de marzo llega cargado de movimientos energéticos que marcan un nuevo ciclo.

La reconocida astróloga Mhoni Vidente comparte mensajes puntuales para cada signo, con recomendaciones prácticas para tomar decisiones más conscientes en temas sentimentales, laborales y de bienestar físico.

Este 1 de marzo es una jornada ideal para replantear metas, ordenar prioridades y activar la intención personal.

Aries

Se abre una etapa de impulso y determinación. Es buen día para asumir liderazgo en lo laboral. En el amor, evita actuar por orgullo. Tu cuerpo pide descanso y mejor alimentación.

Tauro

La estabilidad será tu mayor fortaleza este domingo. Evita gastos impulsivos. En pareja, una conversación honesta fortalecerá el vínculo.

Géminis

Las ideas fluyen con rapidez, pero necesitarás disciplina para concretarlas. En el amor, alguien podría sorprenderte con una propuesta inesperada.

Cáncer

La sensibilidad estará elevada. Es importante no absorber problemas ajenos. Buen momento para organizar cuentas y planificar pagos.

Leo

Domingo favorable para brillar y tomar decisiones que habías pospuesto. En lo sentimental, expresar lo que sientes traerá alivio.

Virgo

Ordenar espacios físicos te ayudará a aclarar pensamientos. Cuidado con el estrés acumulado. En dinero, analiza antes de comprometerte.

Libra

La armonía será prioridad. Evita conflictos familiares innecesarios. En lo económico, llegan noticias que estabilizan tus planes.

Escorpio

Día de transformación interna. Podrías descubrir una verdad que cambiará tu perspectiva. Administra mejor tus recursos.

Sagitario

La energía invita a salir de la rutina. Una invitación inesperada traerá alegría. En salud, retoma actividad física.

Capricornio

Disciplina y enfoque marcarán tu jornada. No permitas que comentarios externos te distraigan de tus metas.

Acuario

Surgen ideas innovadoras para mejorar ingresos. En el amor, evita frialdad emocional. Escuchar será clave.

Piscis

Tu intuición estará más fuerte que nunca. Confía en tus corazonadas, especialmente en asuntos financieros. Dedica tiempo a tu bienestar emocional.