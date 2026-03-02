Shakira despidió este domingo a sus fans en México con un concierto gratuito totalmente abarrotado en el Zócalo y sus alrededores, donde además anotó un nuevo récord de asistencia con más de 400.000 espectadores en el centro capitalino.

“400.000 personas disfrutamos del gran espectáculo de Shakira, desde la Plaza de la Constitución (Zócalo) hasta el Monumento a la Revolución”, informó la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada en sus redes sociales.

Este concierto masivo también significó su segundo evento público en el Zócalo capitalino, tras una presentación previa en 2007, cuando reunió a 210.000 espectadores.

No obstante, con este nuevo récord de 400.000 asistentes, ‘La Loba’ superó a Los Fabulosos Cadillacs, con 300.000 personas registradas en 2023 y a Grupo Firme que, en 2022, convocó a 280.000.

“El concierto de Shakira fue todo un éxito. 400.000 personas se reunieron en el Zócalo para cantar y bailar junto a una artista de talla internacional, en una noche que quedará en la memoria”, confirmó también el Gobierno capitalino, que aseguró a la colombiana: “México siempre te recibirá con los brazos abiertos; aquí siempre tendrás un hogar en el corazón de las y los capitalinos”.

El show comenzó minutos después de las 20:30 horas, con la artista entonando ‘Las de la intuición’, seguida de ‘Estoy aquí’, con la que los mexicanos empezaron a gritar, bailar y cantar.

Después, Shakira hizo una pausa y preguntó “¿Cómo está mi gente de México?” y aseguró “esto es un sueño”.

“Hoy tengo una mezcla de emoción, nostalgia y agradecimiento. Hoy es nuestro último día aquí en México, mi casa. Es una historia de amor y amistad que yo tengo con México, que no se compara con nada”, afirmó frente a los miles que se dieron cita desde hace dos días para alcanzar el mejor lugar, incluso acampando en la plancha del Zócalo.

Shakira agradeció por toda la emoción y alegría que le han hecho sentir los mexicanos, y aseguró que “no hay mejor reencuentro que el de una Loba con su manada mexicana”.

Después, cedió el micrófono a sus asistentes, quienes la secundaron con el tema ‘Inevitable’ y luego cantar juntos sus más recientes éxitos ‘Te felicito’, que comparte con Rauw Alejandro, y ‘TQG’ con su paisana Karol G.

“13 estadios GNP y ahora este escenario histórico”, celebró Shakira durante su concierto y es que su show en el Zócalo capitalino se enmarca en la gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, que obtuvo el récord Guinness como la gira latina más exitosa de todos los tiempos, con ingresos de 421,6 millones de dólares y 3,3 millones de boletos vendidos en 86 conciertos, según Billboard Boxscore.

Tan solo en México, Shakira agotó 13 fechas con llenos totales y 800.000 boletos vendidos, según cifras de la promotora Ocesa, un logro sin precedentes para cualquier artista en el mundo, al tiempo de ser nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026.

Shakira también interpretó temas como ‘Acróstico’, canción que canta con sus hijos, ‘Loba’, la sesión que tiene con el productor Bizarrap, y algunos de sus temas clásicos como ‘La tortura’, ‘Hips Don´t Lie’, que interpreta con Beyoncé, ‘Ojos así’, el tema mundialista ‘Waka Waka’ y ‘¿Donde estás corazón?, canción que dijo “debía” a los mexicanos, ya que no la incluyó en sus presentaciones del GNP, entre otros.

Al cierre, la colombiana ondeó una bandera de México, luego de exclamar: “gracias México. Gracias por ser mi familia. Nos vemos”.

En el marco del evento, el Gobierno capitalino instaló 24 pantallas en zonas cercanas y habilitó 12 módulos de atención para seguridad, salud y apoyo a personas extraviadas, con más de 6.500 funcionarios de distintas dependencias en la zona.

Según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la capital, dejaría una derrama económica de 403,6 millones de pesos (unos 22,4 millones de dólares).

Además, previó una ocupación hotelera superior al 90 % en el primer cuadro de la ciudad, impulsada por visitantes que llegaron a la capital para el cierre del tramo mexicano de su gira.