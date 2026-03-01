Ya se está destapando. José Enamorado, quien ya venía dando muestras de su habilidad y velocidad en el Gremio, anotó su primer gol en el fútbol brasileño y abrió el camino del triunfo 3-0 frente a Internacional, de Rafael Santos Borré, este domingo en el primer duelo de la final del Campeonato Gaucho.

La disputa por el título regional entre los dos clásicos rivales de Porto Alegre tuvo una explosión de júbilo en el estadio Arena de Gremio, cuando Enamorado disparó un balazo, desde fuera del área, y perforó el ángulo superior izquierdo del guardameta.

Corría el minuto 38 cuando el ex-Junior tomó el rebote tras el cobro de un tiro de esquina, y de primera, con borde interno, potencia y ubicación, pateó la pelota que abrió el marcador en la finalísima.

Enamorado acerta lindo chute e abre o placar no Gre-Nal! pic.twitter.com/7EolJxBm5d — ge (@geglobo) March 1, 2026

Mientras la hinchada local festejaba fervorosa y emocionada, el extremo colombiano salió corriendo imparable a abrazar a Willian, el experimentado y reconocido futbolista brasileño que pasó por la selección Brasil y por varios clubes de Europa, y a otros compañeros de equipo.

Enamorado fue alineado como titular al igual que el volante creativo antioqueño Miguel Monsalve, ex-Medellín.

LITERALMENTE ENAMORADOS 🇪🇪📲 O primeiro da noite saiu dos pés do nosso camisa 99. E que gol! 🤩#Gauchão2026 #Grenal450 pic.twitter.com/bkNL7A62Yp — Grêmio FBPA (@Gremio) March 1, 2026

Los dos fueron sustituidos a los 53 minutos de juego. Willian ingresó por Mosalve y Teté por Enamorado.

Los otros tantos del triunfo azul y negro en el derbi gaucho fueron conseguidos por Amuzu, en el minuto 45, Carlos Vinicius, al 67.

Amuzu arranca no contragolpe e amplia para o Grêmio no Gre-Nal! pic.twitter.com/qh83pKZ8lG — ge (@geglobo) March 1, 2026

El partido de vuelta se disputará en el estadio Beira Río, casa del Internacional, el próximo domingo, a partir de las 4 p. m. (hora colombiana).