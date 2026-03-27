Solo gambetea en la cancha. A la hora de dar declaraciones, no elude ningún tema. ¿Quién dijo miedo? Responde con tranquilidad y no teme expresar sus opiniones y sueños.

Leer también: El colombiano Didier Fuentes, el pelotero más joven de las Grandes Ligas en 2026

José David Enamorado cada día se ve más maduro y fuerte mentalmente tanto dentro como fuera del campo. Su año en el Gremio de Brasil, luego de irse por la puerta grande de Junior, así lo demuestra.

A sus 27 años, el bicampeón con ‘el Tiburón’, ha disputado 14 partidos con el gigante brasileño, ha marcado un gol y ha dado dos asistencias, pero su habilidad, su gambeta y desequilibrio lo han hecho ganarse un lugar estelar en su nuevo club.

En medio del programa ‘En La Jugada, de EL HERALDO’, el extremo habló de su presente, de Junior y de su sueño de ir a la selección Colombia, entre otros temas.

Está volando en el Gremio…

Gracias a Dios me está yendo muy bien, estoy aprovechando de buena manera los minutos y la confianza que me está brindando el cuerpo técnico.

Leer más: “Hay detalles que ajustar”: Daniel Muñoz

Por un momento salió varios partidos y ahora es titular inamovible…

He encajado muy bien en el equipo, con los compañeros. Se trata de aprovechar las oportunidades que me están brindando y yo proponer mi juego, que es aportar en el ataque.

¿Qué grandes diferencias ha visto en el fútbol colombiano y en el de Brasil?

La intensidad. Se siente a la hora de uno cambiar esa intensidad de juego que proponen acá. La diferencia de jugadores, porque acá hay futbolistas que te cambian partidos en cualquier minuto. Tienen jugadores con mucha experiencia y jerarquía y eso hace el juego se vea mucho más intenso y competitivo.

¿Por qué cree que los equipos brasileños dominan el fútbol sudamericano?

Son también las grandes inversiones que hacen los equipos de Brasil, eso es una gran diferencia con Colombia. Acá siempre traen jugadores de Europa, que son estrellas, que vienen de otros países, de jugar una buena Libertadores. Las contrataciones son muy diferentes, porque los equipos pelean cosas distintas, pelean ante equipos fuertes brasileños. Ahí se ve la diferencia. También se ve en las sedes, en el trato a los futbolistas. En Colombia hay lo necesario, pero todavía le falta mucho. Cuando ya cambias de ambiente, te das cuenta cómo son las cosas en Brasil, las sedes, ya se nota una gran diferencia. También con los compañeros, que muchos han jugado en Europa, Mundiales y eso es mucha diferencia a la hora de competir.

Leer también: “Estuvimos a la altura, pese a la bronca por el resultado”: Néstor Lorenzo

Gremio va a jugar la Copa Sudamericana, ¿Se imagina jugar la final en el Metropolitano?

Es un sueño. Nosotros nos estamos preparando y trabajando humildemente desde que llegamos acá, ganándonos las cosas, como ha sido desde antes, con trabajo y humildad. Eso se ha visto reflejado en lo que han sido mis partidos. Darle las gracias a Dios por todo lo que me ha regalado y las oportunidades que todavía me brinda.

¿Cómo ve ese partido entre Junior y Palmeiras?

Nosotros jugamos contra Palmeiras la próxima semana. Junior tendrá un partido muy difícil, también viendo lo último del equipo, que le ha faltado un poco más de orden en la línea defensiva, pero Junior tiene un buen equipo, siempre lo ha tenido, con jugadores que marcan diferencia. Va a ser un partido de Libertadores. Junior tiene que tomar las precauciones necesarias para sacarle la ventaja a Palmeiras. Junior tiene que jugarlo a muerte, como un partido de Libertadores, no es solo de nombres, sino que se juega a otra cosa. Junior tiene que saber a qué se está enfrentando, porque al frente hay un equipo al que no le puedes dar ventaja porque tiene jugadores que te marcan diferencia y te meten uno o dos goles y listo. Pero Junior también tiene jugadores que en cualquier momento frotan la lámpara y te hacen la diferencia. Son partidos diferentes, que se juegan a otra cosa.

Le mandó detalles a sus excompañeros en Junior…

Sí. Yo siempre he sido una persona que mantengo mis relaciones que hago en el fútbol, los amigos que me ha brindado el fútbol. Quise tener ese detalle con las personas que fui más allegada en el equipo y también como agradecimiento. Fue un detalle de cariño y aprecio para todos.

Lucas Uebel José Enamorado viene destacándose con el Gremio.

¿Cómo ha visto el bache de Junior y las críticas al entrenador Alfredo Arias?

Algo he visto. En muchas ocasiones me han parecido injustas las críticas, porque es un equipo que viene de ser campeón. No es un equipo que venga pasando por baches que no gana o por algo grave. Son cosas que le pasan a cualquier equipo y ahí es donde uno como hincha tiene que saber y apoyar más que todo al equipo, porque Junior ha tenido partidos que ha perdido y ha ganado otros. Ni para decir que Junior está de último, que no le gana a nadie, todos los equipos te la hacen difícil. El hincha de Junior tiene que tener esa paciencia que pocas veces tiene. Uno sabe que el hincha siempre quiere ganar, como los jugadores y el cuerpo técnico y muchas cosas de esas frustran al hincha. Junior ha tenido partidos buenos, malos, regulares, pero está de cuarto.

Es un equipo que entra a los ocho y sabe que juega a otra cosa, que es un torneo diferente, que es el actual campeón y eso también pesa. Ahora que Junior comience la Libertadores y clasifique a los ocho se juega a otra cosa. En las finales es donde se ve a los jugadores que marcan diferencia y Junior tiene muchos que cambian partidos. Estos juegos no marca el hecho de que Junior no pueda salir campeón de nuevo. Han venido jugadores nuevos, el profe ha estado probando otro planteamiento y ahora que Junior siga en esta senda, ya uno sabe que en las finales se juega otra cosa.

¿Cómo ha visto a Cristian Barrios y José Enamorado?

En lo que he visto en los partidos, lo he visto bien. Es un jugador diferente. Todos sabemos lo que puede aportar Cristian, sabemos de sus capacidades y que le puede aportar mucho a Junior. Me imagino la ilusión que tienen él y Muriel, porque están en el equipo del cual son hinchas. Yo que lo viví en dos ocasiones, son cosas únicas, regalos de Dios, momentos muy especiales para uno como hincha. Les deseo el mayor de los éxitos y que puedan pelear el bicampeonato.

¿Esperaba el llamado a la selección Colombia?

Uno como deportista y jugador siempre espera eso. Yo trabajo humildemente, siempre trato de dar lo mejor de mí. Si en algún momento se llega a dar la oportunidad, la idea es hacer todo de la mejor manera y aprovechar las oportunidades que se le dan a uno. Estoy trabajando de la mejor manera, tranquilo y aportándole lo mejor al club.

X Gremio José Enamorado en un entrenamiento con el Gremio.

¿Lo alcanzaron a bloquear?

La verdad, lo que yo diga, no sé. No mantengo esa incertidumbre, prefiero dejar eso en manos de Dios. El día que se va a dar se dará, sin tanto cuento. Prefiero trabajar, no hay de otra y mejorar día a día para lograr los objetivos y sus sueños.

Pero la ilusión de ir al Mundial está…

Es un sueño como todos los jugadores, ponerse al menos la camiseta de su país. Eso es algo especial y único que todo futbolista quiere. Para eso toca trabajar y seguir en un buen nivel. Todo queda en manos de Dios, voy a trabajar fuertemente para seguir aportándole a Gremio.

Que mensaje le deja al hincha de Junior…

Ojalá todo le salga bien a Junior de ahora en adelante, yo ando pendiente como hincha. No hay nada que cause más alegría de que le vaya bien al equipo.