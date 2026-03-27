La temporada 2026 de las Grandes Ligas estará llena de contrastes para los colombianos. Solo dos empezaron el año en el máximo nivel del béisbol a nivel mundial: Didier Fuentes con los Bravos de Atlanta, y José Quintana con los Rockies de Colorado.

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Precisamente estos dos de los nuestros representan dos generaciones diferentes del talento colombiano de la pelota caliente. En la lista de los jugadores más jóvenes de la liga, Fuentes aparece en el primer lugar. El oriundo de Tolú, Sucre, cumplirá 21 años el próximo 17 de junio, convirtiéndose en el más joven de toda la MLB para esta campaña.

Fuentes, quien debutó con los Bravos en 2025 el 20 de junio, justo tres días después de su cumpleaños número 20, dejó récord de 0-3, con promedio de carreras limpias recibidas de 13.85, con apenas 13 entradas de labor y 12 ponches.

Didier, considerado aún uno de los mejores prospectos de Atlanta, es el más joven entre una lista que incluye a peloteros como Kevin McGonigle, de los Tigres de Detroit, quien tiene 21 años y 6 meses; Roman Anthony, el super prospecto de los Medias Rojas de Boston, con 21 años y 9 meses; y Junior Caminero, el dominicano sensación de los Rays de Tampa Bay, quien está a tres meses de cumplir 23.

José Quintana, entre los más longevos de la MLB

En otra lista, la de los peloteros con más edad en la temporada 2026 de las Grandes Ligas, también hay un colombiano: José Quintana.

El zurdo nacido en Arjona, Bolívar, aparece en entre los 20 jugadores con más edad que participarán esta campaña en el mejor béisbol del mundo. ‘Q’, quien lanzará con los Rockies de Colorado, tiene 37 años y dos meses, lo que lo hace el número 16 en el listado.

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En esa lista, el pelotero con más edad es Justin Verlander, el pitcher veterano de los Tigres de Detroit, con 43 años y un mes, seguido por el también experimentado Max Scherzer, de los Azulejos de Toronto, con 41,7. Entre los más longevos de igual forma están: Carlos Quintana, Andrew McCutchen y Chris Sale.

Quintana jugará su temporada número 16 en la MLB, acumulando 383 juegos, 2.101 entradas lanzadas, 1.816 ponches y balance de 113 victorias y 110 derrotas.