Terminen de guardar la guillotina. Olviden la baraja de candidatos para sucederlo. Aquí está y aquí se queda Alfredo Arias. Junior no está pensando en sustituirlo por ahora, de acuerdo a las palabras de Fuad Char Abdala en diálogo con EL HERALDO.

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El máximo accionista del club rojiblanco desmintió las versiones que señalaban que Arias podría ser despedido si el equipo no conseguía una victoria frente a Atlético Bucaramanga.

El dirigente aseguró que la continuidad del entrenador uruguayo nunca estuvo en discusión dentro de la directiva del club.

“Un periodista me escribió eso y yo le dije: este señor tiene contrato con nosotros hasta el 30 de junio y nosotros respetamos ese contrato, cualquiera que sea el resultado”, afirmó Char.

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Según el accionista del club barranquillero, incluso el tema fue comentado con los propios jugadores durante la charla previa al partido.

“Les dije que no puede ser posible que en la calle estén diciendo que vamos a botar al técnico. No puede ser que aquí se hagan comentarios de esa naturaleza”, señaló.

Char también indicó que algunos integrantes del plantel se acercaron a él para aclarar que dentro del grupo no existían ese tipo de versiones.

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“Algunos se me acercaron a decirme que no había nada de eso”, agregó.

De esta manera, el dirigente dejó claro que Arias continuará al frente del equipo al menos hasta el final de su vínculo contractual.

“Respetamos el contrato con Alfredo Arias, creo en su trabajo y respetamos los contratos”, concluyó.

¿Es cierto que Junior iba a sacar a Alfredo Arias de la dirección técnica si perdía ante Bucaramanga? Esto respondió Fuad Char Abdala. pic.twitter.com/jqANzlQI5v — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 26, 2026

SOBRE LA COPA LIBERTADORES

Ya vislumbrando lo que podría ser el desarrollo de la Copa Libertadores, Char Abdala opinó: “El de Junior es el grupo más fuerte de todos los que le tocaron a los equipos colombianos. Palmeiras, Cerró Porteño, que es el mejor equipo paraguayo; y el Sporting Cristal, que es el mejor equipo peruano. Son los mejores equipos de ambos países. Si al Palmeiras le jugamos como le jugamos al Bucaramanga, podemos ganarle o sacarle un empate”.