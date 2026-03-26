Hubo Char-la. No fue el sermón de las siete palabras. Ningún regaño. Nada de reprimendas. Todo en tono cordial, como al ritmo de la canción de Aria Vega: ‘Chévere’.

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Al menos eso dice Fuad Char Abdala sobre la reunión que sostuvo con los jugadores de Junior, horas antes del partido frente al Atlético Bucaramanga, el martes pasado en el estadio Romelio Martínez.

La idea del encuentro, según el accionista del equipo, era recordarles el espíritu competitivo que llevó al club a conquistar el campeonato del segundo semestre de 2025.

El dirigente contó que el diálogo se realizó en el hotel de concentración el mismo día del partido, alrededor de las 3:15 de la tarde, antes de que el plantel partiera hacia el escenario de la calle 72.

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Char señaló que su intervención fue amistosa y sin llamados de atención fuertes, sino más bien recordando lo vivido en el título obtenido el año anterior.

“Les hice algunos comentarios sobre todo lo que habíamos vivido en el campeonato de 2025, que fue una fiesta que vivimos en Barranquilla, en el Atlántico y en toda la Costa”, explicó.

El dirigente recordó que en esa campaña el equipo logró imponerse a varios de los clubes más importantes del país.

“Le ganamos aquí en Barranquilla a Nacional, América, Medellín y después al Tolima lo trituramos en la final”, afirmó.

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Char indicó que el objetivo de la charla era generar una reacción del grupo en un momento en el que el equipo había sido cuestionado por su rendimiento.

“A mí me agarran por la calle y me dicen que botemos al técnico. Yo les decía a los muchachos: ¿Cómo vamos a botar a un técnico que acaba de ser campeón?”, comentó.

El dirigente insistió en que la conversación fue cercana y tranquila, buscando un despertar del equipo.

“Fue en términos muy coloquiales, muy amistosos. Nada de levantar la voz. Era buscar un despertar de parte de ellos”, aseguró.

El exsenador afirmó que él fue el único que tomó la palabra. “Le dije a Teófilo: ¿Qué quieres decir? Y me respondió: ‘no nada, ya usted lo dijo todo’. (Risas)”.

Finalmente, Char explicó que tras su intervención abandonó el lugar para que el cuerpo técnico continuara con la preparación del partido.

“Yo me fui y el técnico iba a hacer su charla técnica después de la mía”, concluyó.